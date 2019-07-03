الأزياء اللبنانية تسيطر على أول أيام أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - تابعنا يوم أمس عروض اليوم الأول من أسبوع باريس للهوت كوتور Haute Couture لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وقد شاهدنا عدد كبير من عروض الأزياء المميزة ومن الابتكارات اللافتة والمبدعة وقد لفتنا بشكل خاص الحضور العربي وبشكل خاص اللبناني الذي تميز مثل العادة بالأناقة والرقي.

وقد لاحظنا عدد كبير من صيحات الموضة اللافتة ومن موديلات فساتين السهرة المترفة ونستطيع أن نلخص اليوم الأول بأنه كان رومانسي وحالم مع لمسات من الأسلوب المتمرد والجريء واليك التفاصيل.



مجموعة ديور لموسم للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2010 :



من ضمن أول المجموعات التي تابعناها يوم أمس كانت لدار “ديور” Dior وقد استوحيت فكرة العرض هذا الموسم من التماثيل الأغريقية والرومانية الموجودة على الأبنية الباريسية والتي تحتفل بالمرأة وتعتبرها رمزاً للقوة والجمال معاً، وهذا ما لطالمات اعتقدت به المديرة الابداعية للدار “ماريا غرازيا كيوري” Maria Grazia Chiuri وقد شاهدنا مجموعة غنية غلب عليها اللون الأسود مع بعض اللمسات من الدرجات المعدنية مثل الذهبي والفضي وقد امتزجت التصاميم بين النمط الأنثوي المرهف والنمط القوي والمتمرد.

مجموعة ديور لموسم للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2010







مجموعة جورج حبيقة للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



من أجمل العروض التي تابعناها في أول أيام أسبوع باريس للهوت كوتور كان عرض دار “جورج حبيقة” Georges Hobeika وقد استوحى المجموعة من طيور الجنة فشاهدنا الكثير من الألوان الغنية والزاهية والتي تنوعت بين الأخضر والأزرق والفوشيا والزهري والأصفر كما شاهدنا الكثير من الأقمشة البراقة التي أضافت لمسات سحرية على الأجواء وطبعاً كان هنالك الكثير من الريش الذي عبر عن فكرة المجموعة بأفضل طريقة كما شاهدنا الكشكش الذي وكما هو واضح مازال أحد أبرز صيحات الموضة في هذا الموسم، وطبعاً كان هنالك تشكيلة رائعة من أجمل فساتين السهرة وقد لفتتنا الاكسسوارات التي ترافقت مع المجموعة من حقائب اليد الى اكسسوارات الوجه والمجوهرات وغيرها.

مجموعة جورج حبيقة للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020







مجموعة رالف أند روسو للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



مجموعة رالف أند روسو Ralph&Russo كانت مزيجاً بين التصاميم الناعمة والكلاسيكية مع التصاميم العصرية والشبابية ومثل العادة شاهدنا تشكيلة مميزة من أجمل فساتين السهرة الطويلة منها والقصيرة والتي انسدلت بطريقة مميزة وصنعت من أقمشة فاخرة منها المطرزة ومنها المشكوكة بحبات اللؤلؤ أو حبات الكريستال البراقة وتنوعت الألوان بين درجات الباستيل الهادئة وبين الدرجات الحيوية مثل الفوشيا والأحمر والأصفر.

مجموعة رالف أند روسو للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020



مجموعة جورج شقرا للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



تصاميم رائعة ومميزة شاهدناها في مجموعة جورج شقرا الجديدة للموسم خريف وشتاء 2019-2020 والتي استوحيت من أيقونات الموضة في حقبتي الأربعينات والخمسينات من أمثال “أودري هيبورن” Audrey Hepburn، و”لورن بوكول” Lauren Bacall، و”ريتا هيورث” Rita Hayworth ولهذا فقد شاهدنا الكثير من التصاميم الأنثوية التي ركزت على ابراز جمال المرأة المتنوعة، كما شاهدنا تشكيلة من فساتين السهرة والتيورات وفساتين الكوكتيل، ولم تخل المجموعة من الجانب المتمرد والجريء والذي عبر عنه “شقرا” Chakra من دون مبالغة. وقد ترافقت المجموعة بتشكيلة مميزة من اكسسوارات الشعر المزينة بالشبك الأسود الذي غطى منطقة العيون.

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مجموعة جورج شقرا للهوت كوتور لموسم خريف وشتاء 2019-2020



مجموعة طوني ورد لموسم خريف وشتاء 2019-2020:



فكرة جديدة ومبتكرة استوحى منها طوني ورد Tony Ward مجموعتة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وهي نبات الفطر وأشكاله اللانهائية وقد طغت على المجموعة زلوان الغابة فتراوحت ما بين اللون الأبيض والأحمر الغامق ولون خشب الجوز والأزرق السماوي.

مجموعة طوني ورد لموسم خريف وشتاء 2019-2020





شاهدي أجمل تصاميم اليوم الأول من أسبوع باريس للهوت كوتور وأخبرينا رأيك بها.

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