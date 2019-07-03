موديلات عبايات وقفاطين من ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - عبايات وقفاطين، استحوذت إبداعات المصممين العالميين؛ إذ قدّمت تشكيلة واسعة من موديلات العبايات والقفاطين بتصميمات لافتة، تناسب الاطلالات النهارية والمسائية الأنيقة، بلمسات فخمة وتفرّد لا يُضاهى ضمن مجموعة عروض ريزورت 2020 المخصّصة لأزياء العطلات. "الخليج 365.نت" جال على أبرز دور الأزياء العالمية، وحمل لكِ باقة من أجمل موديلات عبايات وقفاطين ريزورت 2020، لتختاري منها ما يكلّل جمال طلّتكِ الصيفية.

عبايات مع إكسسوارات لرحلاتكِ من انستقرام



أحدث عبايات وقفاطين مجموعة ريزورت 2020

Emilio Pucci

تابعي أجمل موديلات عبايات وقفاطين 2020، من أبرز دور الأزياء العالمية ضمن مجموعة ريزورت 2020، وكيفية تنسيق اطلالتكِ النهارية أو المسائية.

عبايات موديل 2019 باللون الأسود الكلاسيكي



طرق تنسيق اطلالتكِ بالعباية والقفطان

عبايات وقفاطين ريزورت 2020 لإخفاء عيوب الجسم:

Naeem Khan



شهدت مجموعات هذا الموسم حضورًا لافتًا للفساتين الـ A Line المستوحاة من ستايل القفطان فرصدناها لدى ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وديور Dior وتساهم هذه التصميمات في إخفاء عيوب الجسم، فقط أحرصي على انتقاء القطع أحادية اللون الخالية من الطبعات والتطريز.



Alberta Ferretti

- برعت ماركات كبيرة مثل توري بورش Tory Burch وديور Dior في تقديم تشكيلة من القفاطين الزاخرة بالزخارف الأنيقة والتي منحت موديلات 2020 لمسة فخامة وتفرّد لا تضاهى، بعض القطع تناسب النهار والبعض الأخر يمكنكِ تنسيقه مع مجوهرات واكسسوارات مسائية كحقائب الكلاتش، لتحويله إلى قطعة مسائية، تفادي هذا النمط فقط إذا كنتِ قصيرة القامة.

- ركز بعض الماركات مثل بادجلي ميشكا Badgley Mischka ونعيم خان Naeem Khan على تقديم تصميمات محددة للقوام، بعضها جاء على هيئة قفاطين مطرزة، والبعض الآخر مؤلف من فستان وعباءة طويلة من اللون نفسه بصيحة الأكمام المنفوخة، ابتعدي عن هذه القصات اذا كنتِ ممتلئة القوام.

- بشكل عام القفاطين داكنة اللون مثل الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات زاك بوسن Zac Posen وجيل ساندر Jil Sander ستؤمن لكِ اطلالات أنيقة وقوامًا خاليًا من العيوب.

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عبايات سوداء مميزة لتستوحي منها إطلالتك الرائعة

عبايات قفاطين لإبراز طول قامتِك

Gucci

Jil Sander

- لتطيلي قامتكِ، استعيني بالقفطان عالي الخصر من توقيع دار غوتشي Gucci أو العباءة المخططة من أوسكار دي لا رنتاOscar de la Renta .

جلابيات وعبايات مستوحاة من الستايل البوهيمي