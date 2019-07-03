جيڤنشي تطرح مجموعتها الرجالية لموسم ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - ابتدعت كلار ويت كيلر مجموعة رجالية لموسم ربيع وصيف 2020 تمزج ما بين عراقة الماضي وحداثة العصر، فغمرتها هالة من الطاقة التي تعكس حسّ رجولة الشاب المعاصر المستوحاة من موضة باريس وفلورنسا.
وأقيم عرض الأزياء في حدائق المتاهة الخاصة بفيلا باليميري، وقد انبعثت الحياة في سمات الحياكة الكلاسيكية وأضفيت عليها لمسات جديدة مستوحاة من الفن الجديد (الآرت نوفو) تتخلله نفحة من من العالم المعاصر.
تتسم القطع بأحجامها الفضفاضة وتزيدها رقيّاً تدرجات مستوحاة من تقنية كياروسكورو (التلاعب بين الظلال والضوء) شكلاً ومضموناً، فأتت التصاميم رمزاً للحداثة السابقة لعصرها واستوحيت من الأشعار المظلمة التي ابتدعها الشاعر شارل بودلير.
وتتّسم الباليت بدرجات فاتحة وراقية مثل لون الورد الجوري، والأبيض المائل إلى الاصفرار، والأزرق الناعم والأحمر الزاهي، وصولاً إلى باقة الألوان الداكنة كالأسود والبرغاندي والرصاصي.
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