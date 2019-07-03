كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - من أبرز الأكسسوارات التي رصدنا رواجها على منصات عروض صيف 2019 كانت تصاميم أحذية القش أو الرافيا من صنادل و"لوفرر" المريحة والعملية التي ظهرت بأشكال وألوان متنوّعة بكعوب عالية أو مسطحة؛ فبعد غياب طويل دام سنوات، عادت موضة أحذية القش وموديلات الصنادل المريحة بقوّة وبتوقيع أهم المصممين العالميين؛ لتكون نجمة موسم صيف 2019 دون منازع.

حذاء لوفر من القش من غوتشي Gucci

من هذا المنطلق، جمعت لك «الخليج 365» باقة منوّعة من أروع تصميمات أحذية القش والأكثر رواجاً من مجموعات ربيع وصيف 2019؛ ذلك كي تشكّل خيارك الأمثل لهذا الموسم الذي لا تتاح للمرأة فيه سوى الأحذية التي تجمع بين الأناقة والراحة.

أحذية القش موضة صيف 2019 من منصات العروض

صنل قش بكعب مريح Platform من برادا Prada

ظهرت أحذية القش بمختلف التصميمات على منصات عروض صيف 2019 سانحةً الفرصة أمام المرأة العملية لأن تكون أكثر راحة وعصرية من خلال مواكبتها لأحدث صيحات الأحذية.

وقد تنوّعت أحذية القش لموسم صيف 2019 حيث ظهرت ذات أسلوب كاجوال مناسب لأوقات النهار مثل تلك التي رصدناها لدى برادا Prada وسي باي كلوي See By Chloe، أو ذات كعوب أنيقة لإطلالة أكثر سمية مثل ما رأينا على منصة جاكموس Jaquemus، أو من خلال أحذية بكعوب مسطّحة على شكل slipper أو Espadrilles على غرار تصميمات كيت سبيد Kate Spade وكاري فوربس نيمة Carrie Forbes Naima، وغوتشي Gucci.

حذاء من القش من Carrie Forbes Naima

أما بالنسبة للألوان، فقد تراوحت بين البيج والبني والأسود والأحمر وغيرها.

من أجمل أحذية القش لصيف 2019

- صنلد Keira من دولتشي آند غابانا Dolce&Gabbana

صندل من القش الملون من دولتشي ىند غابانا Dolce&Gabbana

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أتى هذا الصندل للموسم الجديد بتصميم يجسد اللمسات الجمالية البوهيمية الأنيقة؛ ما يجعله إضافة مميزة إلى خزانة أحذيتك. صُنع هذا الحذاء المفعم بالألوان الحيوية بمقدمة مفتوحة وبأشرطة مزينة من الجلد تضفي عليه لمسة أنيقة، فضلاً عن حواف منسلة، وزخارف مستوحاة من الأجواء الشاطئية تزيد من أناقة تصميمه المفعم بالأنوثة ونقشاته الصيفية.

نسّقيه مع فستان ميدي ملوّن لإطلالة صيفية بامتياز.

- صندل Soraya 85 من مالون سولييه Malone Souliers

صندل من قش الرافيا من مالون سولييه Malone Souliers

أعادت ماركة مالون سولييه تقديم التصميم التقليدي للحذاء المفتوح من الخلف بلمسات مفعمة بالأنوثة من خلال هذا الصندل؛ حيث يأتيك بتصميم أنيق من قش الرافيا يتميز بفتحات وأربطة باللون نفسه ومقدمة مفتوحة، فضلاً عن جزء علوي من الخوص وكعب رفيع.

يمكنك تنسيقه مع معطف ترنش وفستان حرير لإطلالة مسائية ساحرة.

- صندل Bonnie Bow من صوفيا ويبستر Sophia Webster

صندل من القش والجلد من صوفيا ويبستر Sophia Webster

أضيفي لمسة أنثوية على ملابسك الصيفية بهذا الحذاء العملي الأنيق والمريح المزين بتصميم العقدة من صوفيا ويبستر. صُنع من الجلد الأبيض اللين، كما يتميز بكعب ويدج عالٍ من القش يضفي عليه لمسة عصرية.

يمكنك تنسيقه مع فستان صيفي مفعم بالحيوية أو شورت قطن في الأيام المشمسة الحارة.



