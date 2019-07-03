قبعات للسفر اعتمرتها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 07:36 مساءً - تعدّ القبعات من الإكسسوارات الأكثر رواجاً لموسم صيف 2019، فهي لم تعد اليوم مجرّد حاجباً للشمس وحماية للرأس، إنما هي اتجاه أساسي لاستكمال الإطلالة الصيفية الأنيقة. ورصدنا مؤخراً العديد من النجمات العالميات والعربيات اللاتي اخترن البروز بإطلالات مزينة بشتى أشكال وتصاميم القبعات، والتي تعتبر مثالية للسفر في فصل الصيف.

قبعة قش لسفرات الصيف





تابعي معنا فيما يلي أجمل تصاميم قبعات السفر التي اعتمرتها النجمات؛ لكي تستوحي منهنّ إطلالاتك خلال سفراتك هذا الصيف، وتبرزي بإطلالة ساحرة تلفت جميع الأنظار.





■ قبعات للسفر ارتدتها النجمات:



- قبعة سفر اعتمرتها جيسيكا ألبا Jessica Alba

جيسيكا ألبا ترتدي قبعة من القش



من القبعات الأكثر رواجاً في السفر، قبعات القش التي تعتبر الصديق المثالي للمرأة خلال رحلاتها في فصل الصيف. اختارت النجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba قبعة Fedora خلال سيرها في الشارع، معتمدةً إطلالة كاجوال جميلة. تتميز هذه القبعة بثقوبها الصغيرة، ذلك لتتيح لك الشعور بالراحة أثناء ارتدائها.

ويمكن تنسيق هذه القبعة مع مختلف الإطلالات، سواء انتقيتِ السراويل القصيرة، أو الجينز خلال السفر.





- قبعة سفر اعتمرتها نانسي عجرم

نانسي عجرم ترتدي قبعة أنيقة



كما رصدنا الفنانة نانسي عجرم على صفحتها الخاصة على انستقرام بإطلالة مفعمة بالأنوثة؛ من خلال اعتمار قبعة باللون الرصاصي، مزيّنة بوردة كبيرة، مضيفة لمسة من الملوكية إلى ملابسها.

يمكنكِ اعتماد هذه القبعة في سفراتك هذا الصيف؛ من خلال تنسيقها مع فستان ماكسي فضفاض، أو تنورة طويلة بكسرات وتوب كلاسيكية.

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- قبعة سفر اعتمرتها سيرين عبد النور

سيرين عبد النور متألّقة بالقبعة الصيفية



ظهرت النجمة سيرين عبد النور بإطلالة مميزة؛ من خلال اعتمادها على قبعة القش لاستكمال إطلالتها البسيطة، التي ارتكزت على توب باللون الأبيض وقميص جينز بأكمام قصيرة مع تنورة زهرية اللون مفعمة بالأنوثة.

يمكنكِ تنسيق الإطلالة ذاتها مع القبعة، إذا ما كنتِ مسافرة إلى وجهة ذات طبيعة جميلة وورد خلاب، مثل جنوب فرنسا وAix-en-Provence.





- قبعة سفر اعتمرتها النجمة درّة

النجمة درة ترتدي القبعة



إذا كنتِ من عاشقات أسلوب الـCow Boy، فنقترح عليكِ اختيار القبعة بنفس الأسلوب الذي اختارته النجمة درّة مع القميص الأبيض، والجيليه المصمم من الجلد البني، بالأخص إذا كنتِ مسافرة في رحلة مغامرة سفاري.





- قبعة سفر اعتمرتها النجمة يارا

النجمة يارا ترتدي القبعة



أما إذا كنتِ مسافرة هذا الصيف في رحلة بحرية بامتياز، فعليكِ أن تُلقي نظرة على الإطلالة الكاجوال اللافتة، التي نسقتها النجمة يارا على متن السفينة، معتمرة قبعة سوداء مع توب باللون الأبيض، وجيليه أسود أنيق.