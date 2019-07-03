طفل أسترالي ينجو من الموت بأعجوبة.. سقط تحت عجلات قطار متحرك

نجا طفل من الموت بأعجوبة، بعد سقوطه في الفجوة الصغيرة التي تفصل القطار عن الرصيف، في محطة بمدينة سيدني، حينما كانت والدته تقوم بدفع صغيرها الآخر في عربة القطار.

ونشرت السلطات الأسترالية، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد الواقعة، داعية الآباء إلى توخي الحذر حين يسافرون رفقة أبنائهم الصغار، وما إن اقترب الطفل من القطار حتى سقط في الفجوة، وسارعت والدته لرفع يديها حتى تلفت انتباه العاملين في المحطة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واحتشد باقي الركاب حول الطفل وقاموا بسحبه من المأزق على نحو سريع، ولم يجر إظهار ملامح الأم وطفلها، حفاظا على خصوصيتهما، وكانت العناية الإلهية بعون الطفل فلم يصيبه أي مكروه.

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وقال مصدر في حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، إنه لم يتأت الحصول على تعليق من الأم بشأن الحادث نظرًا للحالة التي كانت تعاني منها.

وأوضح وزير النقل في الحكومة المحلية، أندريو كونستونس، أن نصف الحوادث التي تقع في محطات مدينة سيدني تسجل في محطة "منطقة الأعمال".

وحثت السلطات الآباء على الانتباه إلى أبنائهم، وأوصتهم بالإمساك بأيدي الصغار حين يدخلون إلى محطات النقل.

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