وسط مئات الحضور، لفتت شيماء بدوي مساعدة مخرج، الأنظار بـ"رقبة طبية"، مرتدية أزياء كاجوال سوداء اللون، لمؤازرة صديقتها المخرجة مريم أبو عوف، في وفاة والدها النجم عزت أبو عوف، خلال مشاركتها في مراسم العزاء، أمس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
"في حاجات مينفعش الواحد ميشاركش فيها، مهما كانت حالته الصحية".. بهذه الكلمات توضح "شيماء"، دافع حضورها للعزاء، قائلة لـ"الوطن" إنها تجاهلت تشديد طبيبها على عدم الحركة وبذل جهد، لعلاج إحدى فقرات الرقبة، بعد إصابتها بها منذ أيام.
الصداقة الوطيدة التي تجمع "شيماء" بابنه النجم الراحل، جعلها شاهدة على قوة علاقة مريم بوالدها، التي كانت تستشيره قبل كافة أعمالها، وتنفذ نصائحه، لترث منه التعامل باحترام واحترافية وإبداع مع الجميع، والذي لمسته مساعدة المخرج بنفسها، خلال عملها معها في العديد من الإعلانات.
حاولت الشابة العشرينية التهوين على صديقتها خلال مراسم العزاء، بعبارات عن الصبر والسلوان، وسط تماسك الأخيرة، رغم لمعان عينيها بالدموع.
وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أول أمس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| مساعدة مخرج بـ"رقبة طبية" في عزاء عزت أبو عوف: "مينفعش مجييش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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