تدفع 9 آلاف جنيه شهريا للشباب.. جزيرة تاريخية تبحث عن سكان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يحلم الكثيرين بالهروب من الزحام وضغوطات الحياة والعيش في جزيرة نائية هادئة، إلا أن قلة فقط يستطيعون تحقيق هذا الحلم.

وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، تبحث جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية عن سكان شباب جدد للعيش مباشرة على شواطئها الجميلة والتاريخية.

وأطلقت الجزيرة برنامج خاص لجذب السكان الجدد للعيش هناك مثل العديد من المدن الأوروبية في إيطاليا وصقلية وسردينيا، حيث عانت أنتيكيثيرا من نقص السكان على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتحث الأبرشية المحلية للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بعض العائلات للانتقال إلى الجزيرة، وفقًا لـ Lonely Planet.

وبالرغم من إعطاء الأسبقية للمواطنين اليونانيين، فسيتم منح أي شخص يتم اختياره ليكون جزءًا من البرنامج بعض الأراضي والمنزل ومكافأة شهرية بقيمة 500 يورو (9370 ج مصري)، خلال السنوات الثلاث الأولى التي يعيشون فيها.

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جزيرة أنتيكيثيرا تشبه اليونان كافة من حيث احتياجها إلى أسر شابة للحفاظ على التعداد السكاني والأنشطة التجارية الذي يعتمد عليه اقتصاد الجزيرة خاصة وأنها غير مشهورة كوجهة سياحية.

ويصعب الوصول إلى الجزيرة بسهولة على الرغم من وجود عبارّة تساعد في الوصول إلى ميناء بوتاموس الذي يمر بين أنتيكيثيرا وجزيرة كريت، ولكن الطقس أيضًا يؤثر بشكل كبير على عدد مرات تشغيل العبارة.

وبالرغم من عدم اعتماد الجزيرة على السياحة كأحد مصادر الدخل الاقتصادي، إلا أنها تتمتع بالاكتفاء الذاتي حيث تمتلك محطة كهرباء خاصة بها ومصدر مياه، كما تعد وجهة قوية مناسبة للعلماء والجيولوجيين.

وتمتلك الجزيرة أيضًا تاريخ ثري جدا، فهي موقع لأقدم كمبيوتر تمثيلي في العالم (أداة ميكانيكية للتنبؤ بالمواقع الفلكية تسمى آلية أنتيكثيرا)، وهي أيضًا موقع لهياكل عظمية من حطام أحدى السفن القديمة.

وأوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن هناك أربع عائلات في طريقهم للإنتقال إلى أنتيكيثيرا، وربما توافق الحكومة على انتقال المزيد من العائلات المرشحة، لكن عملية الاختيار والموافقة قد تستغرق وقتًا طويلاً للغاية، ربما يصل إلى خمس سنوات.