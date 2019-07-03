منها الأرز.. 7 طرق وتحذيران لإنقاذ موبايلك بعد سقوطه بالماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

عندما تسقط هواتفنا في الماء سواء في دورة المياه أو الشاطئ أو حتى في حمام السباحة، فإننا نعتبر أن هذه هي النهاية. لكن الحقيقة أنها ليست كذلك، فهناك 7 طرق تمكنك من إنقاذ هاتفك والأرقام والصور والمعلومات الموجودة عليه.

"الخليج 365" رصد هذه الطرق التي نشرتها مواقع techadvisor و wikihow، و androidauthority.، إضافة إلى تحذيرين مهمين من إجراءات خاطئة قد تزيد من أضرار الهاتف:

1-إخراج الهاتف من الماء بسرعة فائقة

قم بانتشال الهاتف من الماء بأسرع وقت، ثم أغلقه فورًا، وتجنّب رجّه أو تحريكه بإفراط حتى لا تسمح للماء الموجود بالتحرّك داخله، وجففه بالمناشف الورقية أو قطعة قماش ناعمة مع مراعاة عدم تعلّق أي جزء من المنشفة في الفراغات والفتحات الموجودة بالهاتف.

أزل الغطاء والبطارية وخط الهاتف، و"كارت الميموري SIM" وكل الملحقات الأخرى، كالسماعات وجففها جيداً على قدر استطاعتك.

2-الكحول

يمكنك استخدام الكحول الذي يعمل على تبخير الماء الذي دخل للهاتف.

3- مكنسة كهربائية

حاول استخدام مكنسة كهربائية لشفط وتجفيف الرطوبة المتبقية بداخل الهاتف لمدة 20 دقيقة تقريبًا، فتعتبر هذه أسرع طريقة لإنقاذ الهاتف وتشغيله من جديد خلال 30 دقيقة.

4- تجنب استخدام مجفف الشعر

Advertisements

يقع الكثير في خطأ استخدام مجفّف الشعر معتقدين أن تلك الحيلة تنقذ الهاتف المُبلل سريعاً، لكن على عكس الشائع فذلك يعرضه للتلف حتى إن كان في الوضع البارد؛ لأن الهواء المندفع من مجفف الشعر قد يدفع بالرطوبة الموجودة داخل الهاتف للتغلغل أكثر وأكثر حتى الوصول إلى المكوّنات الإلكترونية وإتلافها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إحداث الصدأ بالأجزاء المعدنية من الهاتف من خلال ترسّب المعادن الموجودة في الماء عليها، ويؤدي ذلك نهاية إلى تلف المكوّنات الكهربائية.

5- استخدام مدفأة أو مروحة

يمكنك استخدام مدفأة، أو مروحة، أو أي جهاز آخر يقوم بخلق حركة منتظمة للهواء تمر بفتحات الهاتف يساعد على تجفيفه.

6-وضع الهاتف في الأرز

من أبسط الحيل لتجفيف الهاتف دون تلفه، هو وضعه بداخل وعاء أو كيس بلاستيك يحتوي على أرز غير مطهي محكم الإغلاق لمدة يوم، أو أن تقوم بلف الهاتف بداخل منشفة وتركه لمدة يوم. فيمتص الأرز الرطوبة المتبقية.

7- عوامل التجفيف الموجودة مع الملابس الجديدة

يمكنك استخدام أكياس عوامل التجفيف الموجودة مع الأحذية والحقائب. ويمكن شراء عوامل التجفيف من بعض متاجر المستلزمات.

8- استخدام مجفّف الملابس

يمكنك استخدام مجفّف الملابس بالشكل التالي: انزع البطارية وأرجع غطاء البطارية، ثم ضع الهاتف بداخل جورب سميك، قم بحشو الجورب بأقمشة أخرى واستخدم جوربًا أو جوربين آخرين لحماية الهاتف أكثر. ضع الجورب بداخل مجفّف الملابس وضع معه بعض المناشف الجافة ثم شغل المجفف على وضع الدوران السريع لمدة 30 دقيقة تقريبًا. سيسهم دوران المجفّف مع الأقمشة الموجودة في طرد الماء الموجود بداخل الهاتف، ثم دع الهاتف لمدة ساعة بعد إخراجه من المجفّف، ثم استبدل البطارية وشغل الهاتف. إذا وجدت أثرًا للرطوبة على شاشة الهاتف، كرّر هذه الخطوة لمدّة 20 – 30 دقيقة أخرى.

9- لا تقم بوضع الهاتف المحمول في الفرن أو الميكروويف بغرض تجفيفه.