عطور فخمة من وحي النجمات العربيّات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - تشكّل إطلالات النجمات وما يخترنه من كماليات لتزيينها محطّ فضول بالنسبة إلينا، حتى أن البعض منا يتخذ من نجمة قدوة له ومرجعاً في عالم الموضة والجمال. ولأن العطر يعكس شخصية من تختاره، فإن عطور النجمات لا تدلّنا على ذوقهن إنما تجعلنا نتعرّف أكثر إلى شخصيتهن.



في ما يأتي أبرز العطور التي تضعها النجمات العربيات.



1- إليسا وعطر CHANEL5

الفنانة اللبنانية إليسا المعروفة بإحساسها المرهف وشخصيتها المتمرّدة، تضع عطر CHANEL 5 الذي يتميز برائحته الدافئة. وهو عطر مؤلف من مقدّمة من زهر البرتقال والليمون والبارغموت، وتفوح من قلبه رائحة الياسمين وزهور السوسن والورد والزنبق. أما قاعدة العطر فتتكون من المسك وخشب الصندل والباتشولي والعنبر والفانيلا.

Chanel



2- نادين نجيم وعطر Allure Sensuelle

دار شانيل هي خيار النجمة اللبنانية نادين نجيم أيضاً حيث أنها تضع عطر Allure Sensuelle الذي يتميّز برائحته الشرقية. يتألف العطر من مقدمة من الباتشولي واليوسفي والخوخ والفلفل الوردي فيما تفوح من قلبه رائحة زهر السوسن والياسمين والورد التركي والورد البلغاري. أما قاعدة العطر فغنيّة بالتوابل وخشب الصندل والخزامى والعنبر.

CHANEL



3- ميريام فارس وعطر Carolina Herrera 212

الفنانة اللبنانية ميريام فارس صاحبة شخصية مرحة وشبابية، تختار عطر كارولينا هيريرا 212 وهو عطر زهري-خشبي-مسك برائحة منعشة. يتألف العطر من مقدمة من براعم البرتقال وزهرة الصبار والبارغموت، وتفوح من قلبه رائحة الكاميليا البيضاء والزنبق والجاردينيا والياسمين والورد. أما قاعدة العطر فغنية بخشب الصندل والمسك.

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Carolina Herrera



4- هيفاء وهبي وعطر Versace Bright Crystal

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صاحبة الشخصية الجريئة تختار عطر Versace Bright Crystal وهو عطر برائحة منعشة من الأزهار والفواكه، يتألف من مقدّمة من خلاصة الرمان ورائحة الماء فيما تفوح من قلبه رائحة اللوتس والمجنوليا وتغتني قاعدته بالمسك والعنبر والأخشاب.

Versace



5- شيماء هلالي وعطرDior J’Adore

المغنيّة التونسية شيماء هلالي صاحبة الإطلالات والخيارات الأنيقة تميل إلى اختيار عطر Dior J’Adore وهو عطر أنثوي بامتياز يتألف من مقدّمة غنية برائحة الشمام والخوخ والباغموت واليوسفي، فيما تفوح من قلبه رائحة الأوركيد والزنبق والورد. أما قاعدة العطر فغنيّة بأخشاب الأرز والفانيلا.