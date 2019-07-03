درجات ألوان أحمر شفاه غلوس منعشة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - عادت موضة أحمر الشفاه الغلوس في العامين الماضيين بشكل كبير، بعد اختفاء دام لسنوات، والذي كنا نتذكر منه بعض الألوان المحدودة من الغلوس، لكن هذا الموسم عاد بقوة بدرجات ألوان مميزة وقوية، يمكنك اعتمادها في الصيف، حسب ذوقك ومناسبتك.



Maybelline Colorshow Vivid Hot Lacquer in Royal

Best Lip Gloss - Maybelline



هذه الدرجة المميزة باللون البنفسجي من ميبيلين سوف تكون لافتة للأنظار بشكل كبير، خاصة مع وجود صيحات الألوان النود، اعتمديها بسهرة مميزة، مع مكياج ناعم تبرزين به جمال شفتيك.



Too Faced Lip Injection Power Plumping Lip Gloss

Too Faced Lip Injection Power Plumping Lip Gloss



هذه الدرجة من اللون الروز يمكنك اعتمادها على الشاطيء مع ملابس السباحة أو الفساتين الصيفية، دون وضع أي مكياج، فقط ستضيفين لمسة وردية لامعة على شفتيك، لإطلالة طبيعية وغنية بهذا الغلوس الشفاف.



Clarins Instant Light Lip Comfort Oil in Honey Glam

Clarins Instant Light Lip Comfort Oil in Honey Glam



هذا اللون المميز العسلي اللامع من كلارنس، سوف يمنحك لوك متوهجًا مع الشمس الساطعة في الصيف، خاصة مع الإكسسورات الذهبية، سوف تشعرين بالحيوية والانتعاش بالصباح، والتميز في الليل.

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Lancome Juicy Shaker Lip Gloss in Great Fruit

Lancome Juicy Shaker Lip Gloss in Great Fruit



لاشك في أن اللون الخوخي من الدرجات الأساسية التي تربعت على عرش الموضة بعالم المكياج في العامين الماضيين، ويمكنك اعتماده هذا الصيف مع هذا اللون الجوسي بلمسة منعشة مستوحاة من فاكهة الصيف، طبقيه مع ظلال جفون من نفس اللون، مدمج معها درجات الفوشي، لإطلالة كالنجمات.