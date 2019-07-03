ماسك الموز لمعالجة مشاكل البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - فوائد ماسك الموز كثيرة على البشرة وقد استطاعت هذه الثمرة أن تثبت مفعولها السحري في منحك بشرة نضرة وصحيّة. في ما يأتي أبرز أنواع ماسكات البشرة التي يدخل الموز في تركيبتها والتي تساعدك في التخلّص من مشاكل البشرة والحصول على بشرة مشرقة.



1- ماسك الموز وعصير الليمون

بفضل احتوائه على الفيتامين C يساعد عصير الليمون على تجديد خلايا الجلد وشدّ البشرة، لذا فإن ماسك الموز وعصير الليمون يعمل على مقاومة التجاعيد وترهّل البشرة.

ضعي في الخلاط الكهربائي نصف موزة واضيفي إليها ربع فنجان من عصير البرتقال وملعقة صغيرة من الزبادي الذي يساعد على شد البشرة. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج واحد تستخدمينه كماسك على وجهك لمدة ربع ساعة. اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر ولا تستخدمي الصابون.

الليمون لانتعاش البشرة

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2- ماسك الموز والأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على مكوّنات تغذي البشرة. في وعاء نظيف ضعي موزة واحدة ونصف حبة أفوكادو طريّة وقومي بهرسهما جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة تستخدمينها كقناع على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر جيداً.

الأفوكادو لتغذية البشرة

3- ماسك الموز والزبادي

في الخلاط الكهربائي ضعي ثمرة موزة واحدة وأضيفي إليها نصف كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. دعي الخلاط يعمل حتى تحصلي على مزيج متجانس. ضعي المزيج على وجهك بعد تنظيفه جيداً واتركيه لمدة نصف ساعة. اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر دون استخدام الصابون، وضعي الكريم المرطّب الخاص بك.

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4- ماسك الموز وزيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يعمل كمحارب للبكتيريا ويمنع ظهور حب الشباب. ضعي في وعاء نظيف حبة موز طازجة واهرسيها جيداً. أضيفي إليها ملعقة من زيت جوز الهند واخلطيهما معاً. ضعي المزيج على وجهك قناعاً لمدة نصف ساعة قبل غسل الوجه بالماء الفاتر.

زيت جوز الهند لترطيب البشرة

5- ماسك الموز والعسل

في وعاء نظيف ضعي ثمرة موز واحدة وأضيفي إليها ملعقة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون. اهرسي المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة تستخدمينها قناعاً على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر دون استخدام الصابون.