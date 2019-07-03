عناية بالبشرة الحساسة على خطى نيكول كيدمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - استطاعت نيكول كيدمان منذ إطلالاتها الأولى أن تلفت الأنظار إليها بفضل جمالها الناعم وملامحها المتناسقة، كما أن بشرتها الزهرية جعلتها تبدو أكثر جاذبية وإشراقاً. حتى مع تقدّمها في السن (52 عاماً)، لا تزال نيكول تحتلّ قائمة السيدات الأجمل في العالم بحسب ما أقرته العديد من المواقع العالمية.

ومن المعروف عن نيكول كيدمان أنها تعتني بشكل دقيق ببشرتها خاصة وأنها حساسة جداً وتتفاعل بشكل لافت مع أي عامل قد يؤثر بها. لذا فهي لا تخرج من المنزل قبل أن تضع كريم حماية بدرجة عالية، يقيها من أشعة الشمس ويجنبها ظهور البقع الداكنة التي غالباً ما تظهر على البشرة البيضاء.



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إذا كنت صاحبة بشرة بيضاء وحساسة مثل بشرة نيكول كيدمان، إليك بعض الخطوات العملية التي ننصحك باعتمادها للحفاظ على صحّة بشرتك.

1- كريم النهار

تتمتع نيكول كيدمان ببشرة حساسة جداً وهي معرّضة للإصابة بالجفاف والاحمرار خاصة أنها تسافر باستمرار وتعرّض بشرتها للتغيّرات المناخية من بلد إلى آخر. وتؤكد نيكول بأن كريم النهار الذي تختاره يجب أن يحتوي على نسبة حماية عالية جداً تقي بشرتها من أضرار أشعة الشمس والعوامل الخارجية.

اخترنا لك Neutrogena Ultra Sheer ® Dry-Touch Sunscreen Broad Spectrum SPF 100+

كريم Neutrogena

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2- كريم الليل

تحتاج بشرة نيكول إلى ترطيب من الأعماق وإلى مستحضر يحافظ على ملمسها الناعم ويراعي في الوقت نفسه رقّتها وحساسيتها. كما أن سنّها المتقدّمها تستدعي تركيبة مقاومة لأعراض الشيخوخة من جفاف وتجاعيد وترهّل... وغيرها.

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كريم L'Oréal

3- كريم العيون

تبدأ تجاعيد العيون بالظهور في سنّ مبكرة حيث تظهر الخطوط الرفيعة عند أطرافها وتمتد وتصبح عميقة وثابتة مع التقدّم في السن. وعندما تكون البشرة رقيقة وحساسة مثل بشرة نيكول كدمان فإن ظهور التجاعيد يجد طريقه بشكل أسرع.

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كريم العيون Lancôme

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3- كريم الرقبة

كلّما تقدّمنا في السن أصبحت الحاجة إلى العناية بالرقبة أكبر. فهذه المنطقة المؤلفة من بشرة حساسة ورقيقة، هي أكثر المناطق عرضة للترهّل خاصة عندما تكون البشرة رقيقة. وهي أكثر منطقة تتأثر بأعراض الشيخوخة.

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