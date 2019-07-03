أسباب تساقط الشعر الصحية والنفسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - يمثل تساقط الشعر من فروة الرأس إحدى المشكلات الصحية ذات التأثيرات النفسية. ويظهر تساقط الشعر كمشكلة، حينما تتأثر به المرأة ويحدث التساقط في مناطق كبيرة في فروة الرأس، أو حينما يُصيب التساقط منطقة دون بقية المناطق المحيطة بها من فروة الرأس.



وقد يصيب تساقط الشعر، شعر فروة الرأس وحده، أو شعر مناطق أخرى من الجسم. وقد يكون ذلك نتيجة للوراثة، أو التغيرات الهرمونية، أو الأمراض، أو الأدوية، أو الحالة النفسية، أو قد لا يُعرف له سبب محدد.

تساقط الشعر





أسباب تساقط الشعر



1- الإصابة بالأنيميا الحادة



يوجد العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تساقط الشعر لدى الفتيات، ومن أبرزها الإصابة بالأنيميا الحادة وفقر الدم نتيجة لخفض نسبة الهيموجلوبين بالدم بسبب سوء التغذية. وهذا من أهم العوامل التي تتسبب في تساقط الشعر بغزارة، لذلك لابد من عمل تحليل نسبة الهيموجلوبين في الدم حتى يتم التأكد من الإصابة بالأنيميا، ومن ثم ابحثي عن طرق للعلاج حتى تزداد نسبة الدم للحد من تساقط الشعر وتقصفه.



2- الاضطراب النفسي



ومن أكثر العوامل المسببة لتساقط الشعر ايضا هي الحالة النفسية السيئة والشعور بالضغط العصبي الحاد. حيث أثبتت الدراسات أن زيادة التوتر يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر مما يؤدي إلى تساقطه. لذلك عليك بإتخاذ الوقت الكافي من النوم خلال اليوم من أجل تخفيف التوتر والضغوط النفسية، كذلك يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فهذا يساعد على الراحة ومن ثم يقلل من الشعور بالتوتر.

الاضطراب النفسي



3- الحمل والولادة والغدة الدرقية



كذلك التغيرات الهرمونية التي تحدث لجسم المرأة أثناء فترة الحمل والولادة وخلال الدورة الشهرية من أهم العوامل التي تؤثر على دورة نمو الشعر والتسبب بفقدانه وتساقطه بشكل كثيف. كذلك الإصابة بخلل في نشاط الغدة الدرقية من الأسباب التي تؤدى إلى تساقط الشعر، فهذا الخلل يؤثر على الهرمونات بالجسم سواء بالزيادة أو النقصان مما يتسبب في ضرر الشعر وتساقطه.



4- مرض سعفة الرأس



ومن أشهر الأمراض التي تصيب الرأس وتتسبب في تساقط الشعر هو مرض سعفة الرأس. فهذا المرض يؤدي إلى إصابة الرأس بالعديد من الالتهابات التي تؤذي فروة الرأس وتتسبب في ظهور قشور الرأس مما يؤدي إلى ضرر الشعر وتساقطه بنسبة عالية.

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