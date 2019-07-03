كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يوليو 2019 04:35 مساءً - تمتاز الحناء بدوامها لفترة طويلة على الشعر، بعكس الصبغات، كما يمتدّ تلوينها من فروة الرأس حتى أطراف الشعر. صبغات شعر طبيعية بالحناء تستمر لمدة أطول قد تصل إلى 4 أسابيع.

طريقة صبغ الشعر بالحناء :



خلط 1/2 من الحناء مع ربع كوب من الماء.

خلط المزيج جيدا حتى يتماسك ويمكنك إضافة الماء إن لزم الأمر

تغطية الخليط بالبلاستيك وتركه 12 ساعة، قد تحتاجين لإضافة الماء بعد ذلك ليسهل تطبيقه على الشعر

بلّلي شعرك، ووضع ربطة عليه مع وضع زيت جوز الهند على فروة رأسك، حتى لا تلتصق الحناء برأسك

قومي بتطبيق المزيج على جزء صغير من شعرك الممشط والرطب، وكرري الخطوة حتى تغطي شعرك بالكامل

قومي بتغطية شعرك بالبلاستيك وترك الصبغة على الأقل ساعتين إلى 6 ساعات قبل الغسل.

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طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر



إن كنتِ ترغبين بالحصول على اللون الأحمر من الحناء فقومي بعجنها بالكركديه والشمندر. امزجي لكل ثلاث ملاعق من الحناء ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة خل التفاح وملعقة كبيرة كركديه مطحون وملعقة كبيرة شمندر مطحون.

اطريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر



طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأسود

تمنحكِ أوراق التوت والعنب الأسود لوناً أسوداً للحناء. إن كنتِ ترغبين بعمل صبغة حناء ذات لون أسود، فامزجي لكل ثلاث ملاعق من الحناء ملعقة كبيرة من مطحون أوراق التوت وملعقة كبيرة من مطحون ورق العنب الأسود وكوب من منقوع التين المجفف.

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صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر

إن أردتِ الحصول على لون أشقر للحناء، فاعجني لكل ثلاث ملاعق حناء ملعقة كبيرة من الكركم المطحون مع كوب من منقوع البابونج. إن وجدتِ الكركم لديكِ قاتم اللون وخشيتِ أن يأخذ الشعر لوناً برتقالياً، فضعي ملعقة كبيرة من العُصفر عوضاً عن الكركم.

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صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر





طريقة صبغ الشعر الأبيض بالحناء

ينطبق على الشعر الأبيض ما ينطبق على غيره من حيث الحناء، لكن يجدر بكِ الحذر من وضع الألوان القوية عليه من قبيل الأحمر والبرتقالي؛ ذلك أن اللون سيظهر نقياً تماماً بعكس لو وُضِع على شعر أسود أو بني. لذا، الجأي لتخفيف الدرجات اللونية حتى تتأكدي تماماً من اللون الذي تريدين.

صبغ الشعر الأبيض بالحناء

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