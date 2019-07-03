أمهات طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات: "أخيرا هنشم نفسنا"

انتهى مارثون امتحانات الثانوية العامة، ليبدأ الطلاب وأسرهم مرحلة جديدة لانتظار النتيجة، بعد فترة ليست بالقليلة سميت لدى البعض بـ"شبح الامتحانات" من طلبة وأولياء أمور، واليوم ومع آخر أيام الامتحانات قررت الأمهات الخروج للتسوق وشراء مستلزمات المنزل، فهي فرصة بحسب تعبيرهن لـ"التقاط الأنفاس".

"معرفتش طريق ولا طعم الراحة من أول الامتحانات مع بنتي وانهاردة قررت أنزل معها وبعد مطمنت عليها اشتري حاجة البيت اللي كنت مش مركزة معاها مع بداية موسم الامتحانات".. كلمات قالتها والدة الطالبة راجية أحمد، مؤكدة أنها كانت قلقة على ابنتها طيلة فترة الامتحانات، لأنها أصعب فترة تمر على الطالب وأسرته بحسب قولها.

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وافقتها في الرأي والدة الطالبة نسرين محمد، وأضافت أن فترة امتحانات الثانوية العامة تتميز بكثرة ضغوطاتها النفسية، فالطلاب عقب هذه الفترة يحتاجون لمزيد من الراحة.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة "علمي رياضيات"، أدوا اليوم امتحان مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، بإجمالي 117 ألف و71 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس "STEM" اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء بإجمالي 368 طالبًا وطالبة.

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