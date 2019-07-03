بالفيديو| خناقة إلكترونية بين بلقيس وفجر السعيد.. وأصالة تتدخل

خناقة إلكترونية تلتها مشادات تحولت لمعركة بين الإعلامية الكويتية فجر السعيد والفنانة بلقيس، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد تغريدة أطلقتها الأخيرة خلال الساعات الماضية وهو الأمر الذي أثار غضب فجر السعيد واعتبرتها موجه لها بشكل واضح وصريح.

وقالت بلقيس خلال تغريدها التي أثارت غضب فجر: "الناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها.. الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليا احتسي القهوة.. هي اللي بدت".

لترد فجر: "حجيه مساك الله بالخير.. لا يكون أنا المقصودة بالتغريدة؟!! معاك لي الأحد الجاي إذا ما وضحتِ لمتابعينك إن أنا المقصود سأضطر آسفة لرفع قضية ضدك.. معاك للأحد تقدرين تنفين إنك تقصديني.. وأتمنى تكونين شجاعة وتردين.. آه أو لا وشكرا".

أصالة تتدخل

فيما قررت أصالة الدخول على الخط في شكل غير مباشر، إذ علّقت على تغريدة بلقيس قائلة: "يا بيبيتي قرصة الناموس تضايق بذات الّلحظة وخلص، عقمي مكانها بالصّبر، لأنّه الجنينة الّلي قاعدين أنا وأنتي فيها، فيها فراشات وفيها ورود وعادي يكون فيها ناموس، حتّى ما ترشّي المكان مشان ماتضايقي صدرك، واستمتعي بالمكان واشربي قهوتك، صحّة وألف هنا".

وعقبت بلقيس على أصالة قائلةً: "على قلبك يا قلبي أنت".

لم تكن هذه المرة الأولى التي تصطدم فيها الإعلامية الكويتية فجر السعيد والفنانة بلقيس، فقد كشفت في أواخر الشهر الماضي أن الفنانة بلقيس فتحي رفعت دعوى قضائية ضدها، والتي على إثرها تم استدعائها في النيابة للمثول أمام التحقيق.

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وقالت السعيد حينها في برنامجها "هنا الكويت" إنها بصدد المثول أمام النيابة، بعد أن رفعت بلقيس فتحي دعوى قضائية ضدها، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل تخص الأمر.

وواصلت فجر السعيد سخريتها من جنسية بلقيس فتحي التي كانت محل الخلاف من الأساس، ونشرت فيديو من حلقتها وهي تعلن الخبر للجمهور وعلقت على المقطع قائلة: "المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت رافعة علي قضيه في بلدي الكويت.. امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربة البحرينية أصالة.. يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا ما يصير".

ونشبت حرب كلامية باردة بين الفنانة السورية أصالة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، عقب تصريح الأولى بأنها "لم تشاهد المقاطع التي تحدثت فيها الإعلامية عنها، عندما طلبت الحصول على الجنسية المصرية".

وأكدت أصالة، في لقاء تلفزيوني أنها لا تعرف فجر السعيد، خاصة أنها من الشخصيات التي تحب أن تتمسح في المشاهير، الأمر الذي دفع الإعلامية للرد على الفنانة، متوعدة إياها بأنها "ستكمل الحديث عنها، عقب شهر رمضان، حتى لا تجرح صيامها".

وغردت فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "قالوا لي أصالة متكلمة عني في برنامج في أول ليلة من ليالي رمضان، فديتك صلصولة، موضوعك بالنسبة لي خلص وما جاك مني كافي عليك، واحنا برمضان أيام فضيلة مابي أجرح صيامي باسمك".

وتابعت: "ترا إنت المفروض ما تردين عليّ، المفروض تردين على الشعب البحريني الذي نلتِ جنسيته بطريقة ما وصرتي تنافسيهم بالحقوق والواجبات، ومع ذلك لا عمرك ذكرتيهم إلا في شكراً استخدمت جوازي البحريني بالسفر، زين حللي قيمة الجواز، بحفلاتك الغنائية لا تغنين بحريني وبمناسباتهم الرسمية غايبة وغير موجودة".

وتوعدت الإعلامية، أصالة قائلة: "بس هذا ما يمنع إني عقب رمضان أفتح موضوعك من جديد خصوصا الكذوب اللي باللقاء إلها أول ما لها ثاني... لازم تعرفون إنه الشجاع الذي ينتقد بالوجه من دون همز، مثلي أقطها بالوجه بلا أي تزويق.. أما الردي أو الردية فهم اللي يهمزون ويلمزون وكأنهم يتكلمون عن شخصية خيالية يخافون طرح اسمها معتمدين على الحدق يفهم.. طبعا أقصد اصالة وهي تلمزعني وعن زميلات لها".

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