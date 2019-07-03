فنانة بيروفية تقدم عرضا مغريا لصاحب هدف بلادها في مرمى تشيلي

وعدت فنانة حسناء من بيرو وهي ستيفاني كايو، جماهير الكرة في بلدها بقبلة لصاحب هدف الفوز لمنتخب بلادها في مرمى تشيلي، خلال المباراة التي تقام اليوم ضمن بطولة كوبا أمريكا.

وقالت ستيفاني إنها ستستأذن اللاعب صاحب هذا الهدف قبل تقبيله، وأعلنت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء ذلك خلال تدوينة لها كتبتها على موقع التدوينات القصير "تويتر"، حيث كتبت "أفكر جديا بمنح قبلة مع أخذ الإذن للمسؤول عن الفوز على تشيلي الأربعاء".

تغريدة ستيفاني البالغة من العمر 31 عاما أثارت ردود أفعال متابينة، أحدهما تمنى لو كان لاعبا لكرة القدم، وآخر انتقد التصرف، "لماذا لست لاعب كرة قدم؟"، وآخر "هل تعتقدين أن أمرا مماثلا يحفز لاعب كرة قدم؟".

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وتحمل مباراة كرة القدم بين البيرو وتشيلي معان كثيرة في ظل التوتر الدبلوماسي الكبير بين البلدين الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، بحسب "سكاي نيوز".

يذكر أن أشهر أعمال كايو هو دورها في سلسلة "كلوب دي كويرفوس" المعروضة على نيتفليكس.

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