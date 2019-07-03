بوسي لـ"الوطن": عزت أبو عوف كان صديق مقرب.. ومحدش اختلف على حبه

شاركت الفنانة بوسي، وابنتها مي نور الشريف، مساء أمس، في عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.
وقالت "بوسى" لـ"الوطن": "هقول أيه ولا أيه على عزت، ده كان صديق مقرب مني، ومفيش حد اختلف على حبه واحترامه"، مشيرة إلى أنها تجمعها بالراحل العديد من الذكريات على المستوى الفني والشخصي، وأنها صُدمت عند علمها بنبأ وفاته.
واستقبلت شقيقات الفنان الراحل العزاء في المسجد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.
وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أول أمس عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.
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