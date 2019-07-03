حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على تقديم واجب العزاء، في وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء أمس.
وقالت "عبدالدايم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مصر فقدت قيمة وقامة فنية وإنسانية كبيرة، بوفاة عزت أبو عوف"، ووصفته بأنه "المثال الراقي" للفنان المصري، وأنها من محبي فنه.
وأضافت وزيرة الثقافة المصرية، أن العزاء شهد تجمع كبير من الفنانين والسياسين والشخصيات العامة، ما يدل على أهمية الفنان الراحل، وعلاقته الطيبة بالوسط والفني والمجتمع.
وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفقيد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة لـ"الوطن": "مصر فقدت قيمة إنسانية كبيرة بوفاة عزت أبو عوف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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