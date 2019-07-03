وزيرة الثقافة لـ"الوطن": "مصر فقدت قيمة إنسانية كبيرة بوفاة عزت أبو عوف"

حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على تقديم واجب العزاء، في وفاة الفنان الراحل عزت أبو عوف، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء أمس.

وقالت "عبدالدايم"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مصر فقدت قيمة وقامة فنية وإنسانية كبيرة، بوفاة عزت أبو عوف"، ووصفته بأنه "المثال الراقي" للفنان المصري، وأنها من محبي فنه.

وأضافت وزيرة الثقافة المصرية، أن العزاء شهد تجمع كبير من الفنانين والسياسين والشخصيات العامة، ما يدل على أهمية الفنان الراحل، وعلاقته الطيبة بالوسط والفني والمجتمع.

Advertisements

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفقيد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

​