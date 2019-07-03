وفاء تطلب الطلاق: "جوزي سرق حلقي وباعه عشان يصرف على عشيقته"

"جوزي سرق حلقي وباعه عشان يصرف على عشيقته، بيستخسر في ولاده وكل فلوسه رايحة على فتاة ماشي معاها، اكتشفت خيانته بالصدفة وحذرته وسكت كتير علشان البيت ميتهدمش والأولاد متتشردش، لكن مفيش فايدة".. بهذه الكلمات سردت "وفاء.ا.ك"، البالغة من العمر 31عاما، مأساتها مع زواج دام لـ13عاما، طالبة إقامة دعوى طلاق للضرر مع حفظ حقها وأولادها في النفقة والشقة.

وقالت وفاء أمام الأخصائية الاجتماعية بأحد مكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بكفر الشيخ: "تزوجت زواجا تقليديا منذ 13 عاما، من شخص يقطن في قرية مجاورة لقريتي ويعمل حداد مسلح، وعشنا حياة سعيدة وأنجبت منه 3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 12 عاما وأصغرهم 4 أعوام، لكن منذ 8 أشهر حاله تغير تماما وعرفت بالصدفة بعد ذلك أن وراء التغيير تعرفه على فتاة تدرس في دبلوم تجارة، وقال لي الناس أنه يقوم بالإنفاق عليها ويترك أولاده، وبعدما توقف عن العمل لفترة لانشغاله بهذه الفتاة، وفوجئت بأنه سرق حلقى الذهبي وباعه للإنفاق عليها بعدنا توقف عن العمل".

وأضافت الزوجة: "بيستخسر فينا، ومن يوم ما عرف الفتاة دي وحاله اتقلب، مبقاش يعاملنا كويس، وبيضرب ولادها، لكن متوقعتش يوصل بيه الحال يسرق حلقي عشان يبيعه ويصرف على عشيقته، مبقاش طايقنى، حاولت كتير أراضيه ، وحذرته وسكت كتير علشان البيت ميتهدمش والأولاد متتشردش، لكن مفيش فايدة، لا منه اتجوزها ولا منه رجع لبيته، والله أعلم ممكن يكون متجوزها في السر، وأنا مش هقبل بالحال ده، ولما عرفت أنه هو اللي سرق حلقي رجعت بيت أهلي، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض، واشترط التنازل عن كافة مستحقاتي، فرفضت ولجأت للمحكمة لإقامة دعوى طلاق للضرر مع الحفاظ على حقي وأولادي في النفقة، خاصة أنني لا أعمل، والحفاظ على الشقة من أجل الأولاد".

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