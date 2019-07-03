تسريحة رجالي وثوب بلا بنطلون.. إطلالة جريئة لـ سلمى أبو ضيف في واحة سيوة

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها بإطلالة جريئة لافتة للنظر، أثناء تواجدها في واحة سيوة، بعدسة JACK WATERLOT.

وظهرت سلمى خلال الصورة مرتدية كارديجان مفتوحًا طويلًا باللون البرتقالي، مكشوف البطن، دون بنطلون، وبدت كأنها إفريقية في وقفتها وملابسها، حيث اعتمدت على الماكياج القاتم، بجانب تسريحة رجالية "آلا جارسون".

وأرفقت سلمى تعليقًا على الصورة الذي أوضح مكان تواجدها وإلتقاطها، والمصور، وقامت بإغلاق خاصية التعليقات.

وتتواجد حاليا الفنانة سلمى أبو ضيف في واحة سيوة، وتنشر صورها على مدار الأيام المنصرمة، تشارك بها جمورها ومتابعيها على "السوشيال ميديا"، إلا أن الإطلالة الأخيرة اتسمت بالجرأة والاختلاف.

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يذكر أن سلمى أبو ضيف تحرص على مشاركة جمهورها بصورا من حياتها اليومية، وكذلك تنشر أحدث جلسات تصويرها، وشاركت سلمى في مسلسل "حدوته مرة" خلال شهر رمضان الماضي مع النجمة غادة عبد الرازق.

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