بالفيديو والصور| بعد الإعلان عن حفلها الأول في السعودية.. تعرف على نيكي ميناج

كثير من الجدل أثاره نبأ قدوم المطربة الأمريكية نيكي ميناج، إلى السعودية، لتقيم حفلها المرتقب في مدينة جدة، وتصدرت "ترندات"، مواقع التواصل الاجتماعي، دهشة مصحوبة بصدمة انتابت رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي يفضله السعوديون.

وتظهر نيكي ميناج ضمن مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكي للموسيقى والذي يقام في جدة يوم 18 من الشهر الجاري على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، ويشاركها عدد من المغنيين والمغنيات وفق ما أعلن حساب "موسم جدة"، على "تويتر".

وتفاعل المعلقون عبر "تويتر" على هذا النبأ مستنكرين قدومها إلى الأراضي المقدسة تارة، وساخرين منه تارة أخرى، ومن بين التعليقات "أغلب أغاني نيكي مناج +18 وراح يفهمون قصدي إللي يسمعون لها ويفهمون قصدها بالكلمات، السؤال هنا لو غنت راح تحطون طووط كل شويه؟"، وقال آخر، "المفترض ما تستضيفوا الفن المتعارض مع ثقافة بلدنا هذا إن كان لسة باقي ثقافه للأسف".

نيكي ميناج هي مغنية أمريكية ولدت في إسبانيا، ومن الأمريكان الأفارقة، واشتهرت بموسيقى الراب، وتتميز بجرأتها سواء في أغانيها أو ملابسها المكشوفة، ما جعل السعوديون ينقسمون حول قدومها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن نيكي ميناج:

- ولدت في 8 ديسمبر 1982، أي تبلغ من العمر 36 عاما.

- اسمها الحقيقي هو أونيكا تانيا ماراج.

- كانت تعيش مع جدتها حتى عمر 5 سنوات.

- ولدت في إسبانيا وانتقلت للعيش في نيويورك بأمريكا مع والدتها في الخامسة من عمرها.

- كان والدها مدمن كحول وحاول قتل والدتها قبل ذلك.

- أمها هي كارول ماراج من أصول أفريقية، وهي أيضا مغنية.

- والدها هو روبرت ماراج رجل أعمال.

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- عرفت منذ صغرها بين الأصدقاء والمعارف بنيكي ميناج.

- كان شغفها بالموسيقى منذ صغرها، وأيام المراهقة، ثم بدأت بتأليف الأغاني.

- أول ألبوم هو ما سطر نجاحها، والذي أصدر في العام 2010، وحمل اسم "pink Friday".

- عرفت بأنها "باربي"، لجرأتها في استخدام ألوان المكياج والشعر.

- شاركت عام 2014 في برنامج المسابقات "أمريكان أيدول".

- تقدر ثروتها خلال 9 سنوات من الشهرة حوالي 52 مليون دولار.

- تحتل أغانيها مراكز متقدمة في قائمة أفضل 100 أغنية.

- صنف أول ألبوماتها كبلاتيني.

- حصلت على ما يزيد عن 140 جائزة.

- أشهر أغنياتها هي "أناكوندا" والتي حققت 871 مليون مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" منذ 4 سنوات.

آخرهم ميناج.. نجوم الغناء العالمي على أرض السعودية

وأصبحت السعودية تنظم حفلات ترفيهية منذ وقت قصير، واستضافت خلال العامين الماضيين كبار نجوم الفن والترفيه، مثل ياني، وماريا كيري، بعد سنين طويلة من حظر الحفلات الترفيهية.

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