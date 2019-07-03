فستان كيت ميدلتون يخطف الأنظار فى الـ "رويال أسكوت"

ظهرت كيت ميدلتون في الـ رويال أسكوت بـ مظهر خلاب وأنيق باللون الأزرق الفاتح، في رحلة المشى التقليدية عبر ملاعب السباق، ثم التقت العائلة في الحديقة لإجراء محادثة، قبل التوجه إلى المربع الملكي.

تعتبرالرويال أسكوت واحدة من أكبر الأحداث على التقويم الاجتماعي، وتتأكد كيت ميدلتون من ارتداء الملابس التي تثير إعجاب كل العائلات التي تحضر الحفل، واختارت لهذا اليوم فستانا أزرق فاتح مع طبقة من التول الشفاف.

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وبالرغم من أن الفستان الذى يظهر بعض من الجسم قد يكون مرفوضا من قواعد العائلة المالكة ألا أنه حظى بإعجاب الكثيرين.

فستان كيت هو نسخة معدلة من مجموعةElie Saab Resort لعام 2019، وزينت مظهرها بـ قبعة مائلة ظهرت عليها زهور من جانب، حسبما نشر موقع "popsugar".

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