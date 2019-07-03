وداعًا للأسيتون.. كريم جديد يزيل المانيكير وينعم الأظافر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اعتادت النساء استخدام مزيل الأظافر "الأسيتون" لإزالة المانيكير، رغم رائحته النفاذة المزعجة التي تمثل خطورة على الأطفال حال استنشاقها.

وأصدرت إحدى علامات التجميل الأولى في العالم، كريم لإزالة طلاء الأظافر في دقائق قليلة، كبديل للأسيتون.

وبحسب موقع "dailymail" فإن هذا الكريم سيكون بتركيبة غنية بزيت المكاديميا واللوز والأركان، وزيت السمسم وفيتامين E والشمع للمساعدة في ترطيب الأظافر.

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ومن المقرر أن يصنع هذا الكريم في فرانكفورت، باسم "Remove and Chill"، ويأتي في أنبوب صغير يمكن حمله في حقيبة اليد.

ولإزالة المانيكير تحتاجين إلى وضع كمية صغيرة من الكريم بحجم حبة بازلاء على كل ضفر، وانتظار دقيقة واحدة فقط قبل مسحه بالقطن. ويزيل هذا الكريم الخالي من المواد الكيميائية، أنواع طلاء الأظافر المعدنية واللامعة، ولكنه لا يزيل المانيكير من النوع الجيل.

وتبلغ تكلفة الكريم 14.25 جنيهًا إسترلينيا في المملكة المتحدة أي 297 جنيه مصري، وهو متاح للشراء عبر الإنترنت.