للحفاظ على الخضروات والفاكهة طويلاً دون فساد.. إليك 8 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

تقع السيدات في حيرة من أمرهن بشأن الاحتفاظ بالخضروات والفاكهة لأطول فترة ممكنة دون تعرضه للتلف، سواء داخل المبرد أو خارجه، خاصة مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة كالتي تشهدها مصر حاليًا.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض النصائح التي يفضل اتباعها للاحتفاظ بالخضروات والفاكهة أطول فترة ممكنة، وفقًا لتصريحات الشيف ناهد أمين:

1. الاحتفاظ ببعض أنواع الفاكهة مثل المانجو والتفاح يكون بتغليفها بمناشف ثم تركها داخل المبرد.

2. تغليف الليمون في ورق الفويل، وتركه داخل المبرد، حيث يحمي هذا الورق الليمون من الرطوبة التي قد تصيبه. ومن المعروف أن تغير ملمس الليمون ونعومته علامة على قرب إصابته بالتلف، كما يمكن استبدال ورق الفويل بعبوة بلاستيكية، فهي الأخرى تحفظه جافًا بعيدًا عن الرطوبة والمياه.

3. يفضل كذلك أن توضع البطاطس والطماطم خارج المبرد، فهذه هي الطريقة المناسبة لحفظهما من التلف أطول فترة ممكنة، لكونها يتأثران سريعًا بالرطوبة المنبثقة من المبرد.

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4. يمكن أيضًا الاحتفاظ بالفلفل داخل عبوة بلاستيكية، توضع مباشرة في الفريزر.

5. يغلف الثوم والبصل بورق فويل أو عبوات بلاستيكية، ثم يوضعان في أكثر الأماكن دفئًا في المبرد، للاحتفاظ بهما أطول فترة ممكنة.

6. الابتعاد عن عادة غسل الخضروات والفاكهة قبل وضعها بالمبرد، حتى لا تخزن المياه بها، ما يعرضها للرطوبة ومن ثم التلف.

7. يجب إخراج الفاكهة والخضروات من الأكياس البلاستيكية قبل وضعها بالمبرد، للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

8. تقطيع بعض الفاكهة كالمشمش والخوخ إلى قطع صغيرة، ووضعها سريعًا في مياه ساخنة، ثم في مياه باردة بعد نزع البذور، ومن ثم يمكنك وضعها في عبوات بلاستيكية داخل المبرد.