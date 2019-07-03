أسباب تدفعك لعدم غسل شعرك يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يلجأ البعض إلى غسل شعرهم بشكل يومي، وخاصة للأشخاص ذوي الشعر الدهني، لكن الخبراء يحذرون من مخاطر لك.

يقول خبير شركة بانتين الشهيرة للشامبو بارني مارتن "لا ينبغي لأحد أن يغسل شعره بشكل يومي، وحتى لو كان شعرك دهنياً، يحب أن تصبر لبعض الوقت قبل إعادة غسله مرة ثانية".

وقام مارتن بتصنيف مجموعة من أنواع الشعر، وكم مرة في الأسبوع يجب غسل الشعر في كل نوع، والاستثناء الوحيد في تخطي الغسيل اليومي للشعر هو السباحون، وفق ما نشره موقع "ae24".

- الشعر الدهني

إذا كان لديك بشرة دهنية، فعلى الأغلب سيكون شعرك كذلك، وعلى الرغم من أن الشعر الدهني يمكن أن يكون مزعجاً، إلا أن الغسيل اليومي يمكن أن يجرده من الزيوت الأساسية التي يحتاجها، وبدلاً من غسل الشعر بشكل يومي بالشامبو، يفضل غسله يوماً بعد يوم، والاكتفاء بشطفه بالماء في باقي الأيام.

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- الشعر المجعد الكثيف

الأشخاص المحظوظون بشعر كثيف يفضل أن يغسلوه مرة كل 3 أيام، فالغسيل المتكرر بالماء والشامبو يمكن أن يجفف الشعر ويفقده حيويته ولمعانه، ويمكن استخدام الماء فقط لشطفه في باقي الأيام، واستخدام مكيف مناسب للشعر.

- الشعر الناعم

على غرار الشعر الدهني، يمكن لهذا النوع من الشعر أن يصبح زيتياً بين كل عمليتي غسيل، لكن هذا لا يعني أن بالإمكان غسله يومياً بالشامبو دون أن يتضرر. ويفضل أيضاً غسل الشعر يوماً بعد يوم.

السباحون

هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها غسل الشعر بالشامبو بشكل يومي، حيث يجب إزالة آثار الكلور والمنظفات والشوائب بعد السباحة.