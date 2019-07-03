"تورط في علاقات نسائية".. فضائح أخلاقية مدوية لمخترع نظام "أندرويد"

ادعاءات أخلاقية صادمة كشفتها وثائق قضائية جرى رفع السرية عنها مؤخرًا ضد مبتكر نظام التشغيل "أندرويد"، آندي روبن، من زوجته خلال الخريف الماضي، وجهت فيها اتهامات خطيرة خلالها.

وبحسب موقع "مشابل"، أفادت الدعوى إن روبن أجبر زوجته خلال فترة الحمل على توقيع اتفاق "غير منصف" في مرحلة ما قبل الزواج، والذي يلجأ إليها بعض الأمريكيين قبل الزواج لتحديد حقوق كل طرف في حالة الانفصال مستقبلًا، سواء فيما يتعلق بتقاسم الممتلكات أو بحضانة الأطفال إلى جانب أمور أخرى.

وتزعم الدعوى القضائية، أن روبن تورط في "علاقات تملّك" للنساء، أي أنه كان يستغل بعضهن، من خلال منحهن المال ثم يعيرهن لرجال آخرين، كما لو كن بضاعة، بالإضافة لإنفاقه الأموال على النساء حتى يراهن في وضعيات جنسية مختلفة.

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وتضم الدعوى صورتين عن رسائل إلكترونية تم إرسالها من قبل روبن في 2015، ويناقش فيها معنى "تملك" بعض النساء، وسبق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن نشرت تلك الرسائل.

وبعدما انتشرت الفضيحة، العام الماضي، اضطر روبن إلى مغادرة شركة "جوجل"، لكنه حصل على مبلغ قدره 90 مليون، بمثابة تعويض، لأنه كان يتولى منصبا تنفيذيا، وهذا الأمر لم يرق للموظفين.

يذكر ان أندي روبن هو مخترع نظام أندرويد والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Danger Inc السابق ، و شركة الاندرويد وهو حاليا نائب رئيس ألاول من المحتويات الرقمية في جوجل ، حيث يشرف على تطوير الاندرويد، وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر للهواتف الذكية، بالإضافة لحصوله على أربعة براءات اختراع.

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