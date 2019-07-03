بالفيديو| احتفال لاعبة أمريكية بعد هدفها في إنجلترا يضعها في مأزق

حركة عادية ادتها اللاعبة أليكس مورغان، لاعبة منتخب أمريكا للسيدات، حينما سجلت هدفا أمام إنجلترا، لتحسم المباراة بنتيجة2-1 لصالح المنتخب الأمريكي خلال مباراة نصف النهائي من كأس العالم للسيدات بكرة القدم، أمس الثلاثاء، حيث رفعت يدها صوب شفتيها كما أنها تحتسي كوبًا من الشاي.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، لقى رد فعلها استحسان عدد كبير من الجماهير تعبيرًا عن فرحتها بحسم المباراة بطريقتها الخاصة، وهو الأمر الذي لم يلقى استحسان بعض القنوات الفضائية البريطانية، مرجحين ألا تكون الحركة احتساءً للشاي وإنما وضعا للفافة "حشيش" بين الشفتين حيث بدت وكأنها تسحب الدخان بشراهة.

واستند القائلون بهذا الرأي، إلى أن اللاعبة الأمريكية كانت ترفع الأصبع الخنصر، في يدها، وذاك تحديدا ما يقوم به الأشخاص الذين يقومون بتدخين "الماريجوانا".

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وبما أن الشاي يمثل مشروبا مهما في المائدة البريطانية، فقد رأى معلقون أنه لم يكن من اللباقة أن تحتفل اللاعبة الأمريكية أمام جماهير المنتخب المنافس بالسخرية من مشروبهم.

لكن آخرين رأوا أن اللاعبة أرادت فقط أن تقول أن تسجيلها للهدف كان سهلا كرشفة شاي.

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