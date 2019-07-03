تصميم هذا البوت أهم صيحات خريف هذا العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في حين تعد تصاميم الأحذية ذات المقدمة المدببة أو الدائرية هي الأكثر شيوعًا، إلا أن هذا العام يسيطر تصميم المقدمة المربعة على موضة الأحذية، خاصة البوت.

لا نزال في أيام الصيف الحارة، ومع ذلك، بدأت صيحات الخريف والشتاء في الظهور على الساحة، وفيما يتعلق بموضة الأحذية، يعد البوت ذو المقدمة المربعة المستوحى من فترة السبعينيات، هو الأبرز في صيحات خريف 2019، والذي ظهر في العديد من عروض الأزياء الحديثة تمهيدًا لصيحات الخريف.

وهنا أبرز صيحات البوت ذي المقدمة المربعة لخريف 2019، وأفكار مميزة لارتدائه:

الجلد اللامع

أضيفي لمسة من جاذبية فترة السبعينيات لإطلالتك هذا الخريف، من خلال اختيار بوت طويل أو متوسط الطول ذي مقدمة مربعة من الجلد اللامع، ويمكنك تنسيقه مع تنورة قصيرة وبليزر.

مزين بالدبابيس

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إضافة إلى التصميم الكلاسيكي الخالي من التفاصيل، يأتي التصميم المزين بالدبابيس من بين صيحات البوت ذي المقدمة المربعة هذا الخريف، والذي سيضفي لمسة مميزة لإطلالتك عند تنسيقه مع بنطلون فلير.

مع تنورة ذات كسرات

تعد التنورة ذات الكسرات أو المعروفة باسم بليسيه، واحدة من أبرز صيحات هذا العام، وفيما يتعلق بموضة خريف هذا العام، يمكنك تنسيقها مع البوت ذي المقدمة المربعة وبليزر فضفاض للحصول على إطلالة تتميز بالأنوثة مع مزيج من العصرية والكلاسيكية.

ألوان ونقشات مميزة

إضافة إلى الأسود، تتميز صيحة البوت ذي المقدمة المربعة هذا الخريف بالتنوع في الألوان والنقشات، ويعد أبرزها ألوان الجملي والنبيذي والأحمر والأخضر، فضلًا عن نقشة جلد الثعبان أو التمساح باللون الأصفر والأحمر ونقشة جلد البقر أيضًا.