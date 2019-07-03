"مايكل كورس" تكشف عن حملتها الإعلانية لمجموعة خريف 2019

أطلقتْ دار الأزياء العالمية "مايكل كورس"، حملتها الإعلانية لمجموعة خريف 2019، وتضمُّ الحملة التي تمّ تصويرها داخل قصر كلاسيكي في نيويورك، عارضة الأزياء ريان فان رومبايي Rianne Van Rompaey وتروي قصة امرأة ساحرة تمشي في مكان إقامتها الفاخرة.

وقال المصمم مايكل كورس: "بالنسبة لموسم الخريف، أردنا التقاط السحر الانتقائي لمجموعة الأزياء التي عرضناها على الرانواي"، وأضاف: "تُقدّم الحملة الإعلانية الجديدة لمايكل كورس كولكشن نظرة خاطفة على حياة الفخامة.. إن هذه الحياة الغنية بالخصوصية والرومانسية المجسّدة في الصور تُعبّر تمامًا عن أناقة وأحاسيس مجموعتنا لموسم الخريف."

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وستحتلُّ أعمال التطريز بالريش في عرض مايكل كورس كولكشن مكانة بارزة، وستظهر بخياطة حادة بنمط خطوط متعرّجة (herringbone)، وترتر ملفت للنظر، إضافة إلى طبعات مستوحاة من الرقص، وتبرز مقابل ديكور مزخرف.

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وتُزيِّن طباعة جديدة للأحرف MKC حقائبَ السفر الفاخرة، في حين سيُظهر طوال الحملة الإعلانية سحر مايكل كورس كولكشن لخريف 2019.

وسيتمُّ إطلاق الحملة الإعلانية العالمية في الخامس من يوليو/تموز، مع نشر إعلانات مطبوعة في أعداد المجلات لموسم الخريف حول العالم، وستظهر الصور أيضًا في المنافذ الرقمية، بالإضافة إلى منصّات وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية الخارجية التقليدية.

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