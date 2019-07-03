سيلينا غوميز تحتفل مع عائلتها بوداع العزوبية في المكسيك

مكسيكو سيتي - لايف ستايل
تتواجد المُغنّية العالمية، سيلينا غوميز، 26 عامًا، في المكسيك مُنذ الاثنين، لمُناسبة حدثٍ عائليّ مُهم، يخص ابنة عمّتها المُقرّبة منها، بريسيلا ديلون، ألا وهو حفل توديع عزوبيتها.
وشوهدت سيلينا، برفقة بنات عمّتها، وأصدقائهن، وهم يستمتعون بالنشاطات البحرية، على شواطئ الأطلسي، وارتدت المُغنّية في يومها الصّيفي، رداء سباحة مُكوّنًا من قطعةٍ واحدة لونه أبيض، اختارته من علامة "L*Space"، ووصل سعره إلى 169 دولارًا.
وخيّمت الرّوح الإيجابية على سيلينا، حيث بدت مُتألقة، وهي تستمتع بوقتها بينما كانت تتبادل أطراف الحديث، والضّحكات مع الأصدقاء، ثمّ مارست لاحقًا، رياضة التجديف باللوح على الماء.
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وتُقيم سيلينا والمجموعة في قرية الصيد، ومنتجع "بونتا بيتا" المكسيكي الفاخر، ومن المُتوقّع أن تقيم العروس بريسيلا حفل توديع العزوبية فيه.
ويُذكر أنّ بريسيلا ديلون، من أقرب النّاس إلى قلب سيلينا، فبعد عامين من خطوبتها، اختارت بريسيلا ابنة خالتها سيلينا، لتكون وصيفتها، ومن شدّة فرحة المُغنّية، أهدتها فُستان زفاف أحلامها، علمًا بأنّ حفل الزفاف سيكون في نهاية عامنا الحالي.
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