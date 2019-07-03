زوجان يعيدان حفل زفافهما بعد 60 عاما ويشرحان 3 أسباب لنجاح العلاقة

جورج براون وزوجته لديهم قصة حب يحلم معظم الناس أن يعيشوا مثلها، تزوجا لمدة 60 عامًا وخلال حياتهما الزوجية الطويلة كان لديهما أربعة أطفال و 18 حفيدًا، وللاحتفال بالذكرى السنوية التي كانت في يونيو الماضي، رتبت عائلتهم مفاجأة لهم للحصول على صور زفاف جديدة.

والتقى جورج وزوجته جينجر، على العشاء في نيوجيرسي عام 1958، وبعد أن جمعهما الحب، بدءا في النهاية الاستعداد للزواج في يونيو عام 1959 بعد مرور عام واحد تقريبًا بعد لقائهما للمرة الأولى، وفقا لـ"cbsnews".

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ويعيش الزوجان الآن في ساوث كارولينا، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لزفافهما، أعادهما أولادهما إلى مكان لقائهما الأول وخططوا لالتقاط الصور، كان مصورهم واحد من أحفادهم الثمانية عشر، وهو أبيجيل ليديك، التي تعمل الآن مصورة محترفة وتمتلك أبيجيل جينجيرال فوتوغرافي.

وسعت الأسرة بأكملها على جمع تفاصيل الحفل وقاموا بترتيب عمل الأم بتكوين مكياجها وشعرها بشكل احترافي لأول مرة، كما حصلت على ثوب زفاف جديد بالرغم من بقاءها على حذاءها الرياضي المريح في التصوير.

وحينما سئل الزوجان عن الحفاظ على علاقة الزواج الناجح، قالا ثلاثة أشياء: لا تذهب إلى الفراش غاضبًا، وكن مستعدًا للمغفرة، والحفاظ على حس الفكاهة دومًا.

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