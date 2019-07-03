ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

تقدم زعماء الاتحاد الأوروبي، بمرشحيهم للوظائف العليا في الاتحاد، وللمرة الأولى ترشح سيدة لرئاسة المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للتكتل الأوروبي.

وجاء الاختيار المفاجىء لوزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ديرليين، لتحل محل جان -كلود يونيكر، بعد رفض المتنافسين الرئيسيين على المنصب، ورُشحت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، لتكون أول امرأة ترشح لهذا المنصب، بحسب "bbc".

وجاء الإعلان عن الترشيحات بعد مفاوضات صعبة دامت عدة أيام، وإجمالا، تولى زعماء الاتحاد الأوروبي مهمة ترشيح خمس شخصيات لشغل الوظائف العليا.

ورُشح رئيس وزراء بلجيكا الليبرالي تشارلي ميشيل، لخلافة دونالد توسك، في رئاسة المجلس الأوروبي، بينما اقتُرح الإسباني جوزيف بوريل، ليتولى منصب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد.

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ومن المقرر أن يتم اختيار رئيس البرلمان الأوروبي، وهو المنصب الرفيع الخامس، الأربعاء. ومن بين المرشحين المحتملين مانفرد ويبر السياسي الألماني عضو البرلمان الأوروبي، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط والاشتراكي البلغاري سيرجي ستانشيف.

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