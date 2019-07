كايلي مينوغ تتألَّق بالبدلة البيضاء والفُستان الذهبي في "غلاستونبيري"

شاركت المُغنّية العالمية من أصولٍ أسترالية كايلي مينوغ، 51 عامًا، في مهرجان Glastonbury Festival الكائن في ريف سومرست البريطاني، يوم الأحد، وكشفت عن مواهبها بعرضٍ استثنائيٍ استمرّ مُدّة 75 دقيقة، قدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وفاجأت الجمهور بأكثر من ديو، وأبهرتهم بـ 5 إطلالاتٍ، كُلّ واحدة أجمل من الأخرى.

ورجعت كايلي بالزمن مُدة 14 عامًا وهي على خشبة المسرح، وأمام 100 ألف من الجماهير الصّاخبة، فما كان من لحظة النّجاح الأيقونية تلك، إلّا أن ترجع إلى عام 2005، عندما اضطرت مينوغ من إلغاء مُشاركتها في المهرجان ذاته، وذلك بسبب تشخيصها بمرض سرطان الثّدي.

اقرا ايضاً:

كايلي مينوغ تتميّز في فستان ربيعي باللون المرجاني

وشاركت المُغنّية الأسترالية جمهورها بتلك القصّة الأليمة، حيث قالت لهم، "في 2005، كُنت من المُفترض أن أكون هُنا، لكن الظّروف لم تسمح بذلك، أتمنى لو كانت الأمور خِلاف ذلك، لكن هذه هي الحياة. وها نحن مع بعضنا هُنا في هذه اللحظة".

وأكملت كايلي خطابها الدّامع قائلةً: "بعض المُغنين قدّموا أغاني خاصة بي حينها، وهذه هي الروح والطّبيعة الرؤوفة لمهرجان غلاستونبيري".

وأعادت مينوغ الصّخب إلى أجواء الحفل، بعد هذه الكلمات المؤثّرة، عبر مُفاجأة ديو مع كريس مارتن، قدّما فيه أغنيتهما الضّاربة Can't Get You Out Of My Head.

Advertisements

وكررت النّجمة مُفاجأة الديو مرّة أخرى مع زميلها المُغنّي الأسترالي نيك كيف، وغنيا أغنيتهما النّاجحة Where The Wild Roses Grow التي أطلقاها عام 1995.

ولم تكن أغاني كايلي وأداؤها هُما الفائزين في الحفل فقط، بل تفوّقت المُغنّية الجميلة بالأزياء التي اختارتها للحفل، إذ بدّلت 5 إطلالاتٍ مُختلفة، بدأتها ببدلة بيضاء نسقت أسفلها قميصًا لونه وردي بارد من علامة ستيلا مكارتني، أتبعتها ببدلة بولير حمراء وحذاء مُطابق.

أمّا إطلالة الحدث، فكانت فُستان ميدي لونه ذهبي، بتصميم كُل من Kolchagov Barba و Preciosa Crystals، وصلت قيمته إلى 63 ألف دولار، انتعلت معه صندل الكعب بلون الميتاليك.

أمّا إطلالتها الرّابعة، فكانت فُستانًا خمري اللون من The Vampire's Wife، وصل سعره إلى 2,500 دولار، لتنهي حفلتها على مسرح Pyramid بإطلالة معطف البليزر الأحمر الصارخ بقماش الـ PVC اللامع.

قد يهمك ايضاً:

كايلي مينوغ بإطلالة بيضاء داخل مطار أديلايد في أستراليا

كايلي مينوغ في إطلالة جميلة وساحرة بعد الانفصال عن خطيبها