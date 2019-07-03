عادات خاطئة تهددك بالتهاب المهبل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
حذرت مجلة "وومان" النمساوية من أن بعض العادات الخاطئة ترفع خطر الإصابة بالتهاب المهبل "Vaginitis"، مثل ارتداء ملابس داخلية ضيقة وغير جيدة التهوية والمبالغة في العناية بالمنطقة الحميمة واستخدام مستحضرات العناية المحتوية على مواد عطرية.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن التهاب المهبل هو التهاب يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للمهبل، وتتمثل أعراضه في الحكة والحرقان وانبعاث رائحة كريهة وآلام عند الجماع وبثور وإفرازات يميل لونها للأصفر.
لذا يجب استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج المناسب، مع مراعاة التخلي عن العادات الخاطئة سالفة الذكر.
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