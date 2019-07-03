دراسة: الجلد السميك المصاب بالكالو في القدم له قدرات خارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
لا يعتبر الكالو أو مسمار القدم جذابا. ولكن تبين أنه أفضل للقدم مما كان المرء يعتقد.
وجد فريق دولي من الباحثين بجامعة هارفارد أن هذا الجلد السميك الذي يكون بمثابة طبقة وقائية، لا يجعل باطن القدم أقل حساسية.
وحتى الآن يفترض أغلب الأشخاص أن الجلد السميك والمصاب بالكالو يجعل القدم أقل قدرة على الشعور بأحاسيس معينة، حيث إن هذا الشعور يجعل الشخص قادرا على حماية القدم.
غير أن البحث الذي أجري تحت إشراف نيكولاس هولوكا ونُشر في دورية "نيتشر" دحض هذا الآن.
وأجريت الدراسة بالنظر إلى أقدام 81 كينيا و22 أمريكيا. وكان يرتدي بعضهم الأحذية يوميا والآخرون عادة ما ساروا حفاة.
وكان لدى هؤلاء الذين ساروا حفاة نحو 30 % من الجلد الأكثر صلابة وسماكة في بطن أقدامهم، ولكن كل المشاركين تمتعوا تقريبا بنفس مستوى الحساسية في أقدامهم.
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