وسائل تحمي من دم الحيض أثناء السباحة

بدأ بالفعل موسم البحر والصيف والنزول للبحر، ودم الحيض يظل يؤرق الفتيات في أثناء الإجازة، سواء بسبب الخوف من تسربه، أو الوهن والإرهاق خلال تلك الفترة من الشهر.

وتحتار الفتيات عند النزول للبحر أو حمام السباحة إذا تصادف وقت إجازتهن مع الدورة الشهرية، وتبدأ العديد من التساؤلات في الطرح، هل يمكن أن تُسرِّب الفوط الصحية، وهل يرفع دم الحيض فعلا أثناء السباحة.

هل تجدين لـ الفوط الصحية نفعا داخل المياه

موقع healthline، قال إنه من غير الصحي ارتداء الفوط الصحية التقليدية في أثناء السباحة، لأنه بمجرد أن تمتلئ بماء المسبح أو البحر، تصبح غير قادرة على امتصاص مزيد من السوائل بل بالعكس، تطردها خارجا ما يسبب تسريب، والذي يمكن أن يكون واضحا في حمامات السباحة، فضلا عن البقع التي تظهر بعد ذلك عند الخروج من البحر أو البسين على ملابس البحر.

ما الحل لنزول المياه؟

هناك منتجات أخرى تستخدمات السيدات، ولكنها غير شائعة في مصر، من بينها ما يعرف بالـ"تامبون"، والذي يوضع داخل فتحة المهبل، ويتدلى منه خيط تشده الأنثى لأسفل في حالة أرادت تغييره، ويعمل على امتصاص دم الحيض قبل خروجه، وهو فعال جدا، في النزول للبحر أو المياه ولا يسبب تسرب نهائيا أو بقع.

ولكن "التامبون" لا يلائم العذراوات، لأنه يسبب تهتك لغشاء البكارة لذا لا ينصع بارتداؤه سوى للمتزوجات، أو من فض غشاء بكارتهن فقط.

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كوب أو قمع الحيض، هو كذلك واحد من الوسائل التي يمكن أن تستخدمها السيدات أثناء فترة الحيض لنزول البسين، ويعمل بطريقة عمل "التامبون"، ولكنه لا يلائم كثير من السيدات لكبر حجمه ويمكن أن يسبب الضيق لهن، ولا ينصح بارتداؤه للعذراوات.

نصائح عند النزول للبحر أثناء الحيض

يجب الحفاظ على أكثر من "تامبون" معكي ولا تتركيه داخلك أكثر من 8 ساعات، بينما كوب الحيض يمكن أن يستمر لـ10 ساعات.

إذا كانت الفوط الصحية هي اختيارك رغم ذلك، يجب تغييرها فور الخروج من المياه، لأنها ستكون ممتلئة بمياه البحر أو البسين، ما يشكل خطرًا على الصحة، فضلا عن البقع التي ستكون أكيدة في تلك الحالة، خاصة إذا كنت تعانين من دورة كثيفة.

يمكن جلب قطعة ملابس سفلية زائدة كي تتفادي الإحراج في حالة التسرب، ارتداء السراويل الواسعة، والجيبات لن يلفت الأنظار.

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