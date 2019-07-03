نصائح للجماع بعد سن الـ 50

تقدم العُمر قد يؤثر بشكل كبير، على الحياة الجنسية، خاصة إذا كان أحد الشريكين يتناول بعض الأدوية بانتظام، ويرصد "هُن" نصائح للجماع بعد الـ 50، وفقًا لموقع webmd
ممارسة الرياضة:
ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تبقي جسمك يبدو أفضل، كما أنها تعزز حياتك الجنسية، خاصة أن الرجال الذين يمارسون التمرينات الرياضية أقل عرضة للإصابة بمرض ضعف الانتصاب، أو الضعف الجنسي.
التجديد:
حاول أن تُجرب شيئا جديدا، خلال العلاقة الحميمة، من خلال بقاء العلاقة أكثر إثارة، كالخضوع لجلسات الاسترخاء، وإتاحة أجواء رومانسية.
الاسترخاء:
التهاب المفاصل أو الألم المستمر قد يجعل ممارسة الجنس أقل متعة، بذا حاول الاسترخاء دومًا.
مراعاة توابع الأدوية:
بعض نتائج الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، أدوية ضغط الدم أدوية، خفض الكوليسترول، وأدوية القرحة، كلاهما قد تتأثر بتوابعهما، لذا حاول التحدث مع طبيبك، حتى تستطيع التوازن بين الأدوية، وفترة العلاقة الحميمة.
تحدث عن العلاقة مع شريك حياتك:
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن حياتك الجنسية، خاصة بما يتعلق برغباتك المتغيرة أو شعورك تجاه مظهرك، أو حتى شعورك بالتعب والمرض، لا بد من الحديث مع شريك حياتك بصراحة، وإخباره مخاوفك، حتى تستطيعوا التغلب عليها سويًا.
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