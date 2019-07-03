تعاني من متاعب صحية بعد تناول منتجات القمح؟.. استشر الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قالت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد، إن بعض الأشخاص يعانون من متاعب صحية بعد تناول منتجات القمح كالخبز والباستا فيما يعرف باسم "عدم تحمل الجلوتين".
وأوضحت شتاخيلشايد أن عدم تحمل الجلوتين يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية وتتمثل أعراضه في:
- آلام البطن
- مشاكل الهضم كالإمساك والإسهال
- الانتفاخ الشديد
- الغثيان والقيء
- أمراض جلدية كالبثور والاحمرار والحكة
- التعب المزمن والصداع
وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة الطبيب فورا للتحقق من الإصابة بهذا المرض المعروف أيضا باسم "الداء البطني" من خلال إجراء فحص دم أو أخذ عينة من الأمعاء الدقيقة.
وبعد التحقق من الإصابة بعدم تحمل الجلوتين يتعين على المريض إتباع حمية غذائية تخلو من هذا البروتين لتجنب المتاعب الصحية، علما بأن الجلوتين يوجد في الكثير من الأغذية كاللحوم المعلبة والنقانق، وليس في الحبوب فقط.
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