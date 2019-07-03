توليفة الأسود والأبيض لإطلالة صيفية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تتربع توليفة الأسود والأبيض على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنيس جروم إن توليفة الأسود والأبيض تندرج ضمن التوليفات اللونية ذات الطابع الكلاسيكي الراقي، كما أنها تبدو في قمة الجاذبية بفضل التباين اللوني المثير.

وأضافت جروم أن توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة، وكذلك النقوش الواضحة كالتقليمات والكاروهات.

وتابع جروم أن الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي للتنسيق مع توليفة الأسود والأبيض، بينما تضفي درجات الباستيل الحالمة لمسة رقة وأنوثة عليها، أما درجات النيون فتضفي على التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار.