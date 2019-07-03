طريقة عمل الدونتس في المنزل

"الدونتس" من الأطعمة التي يحبها مختلف الفئات، والتي تبحث ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير حلوى "الدونتس" على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

المقادير

2 وثلث كوب من الدقيق

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة

بيض

فانيليا

ملعقة صغيرة من القرفة

50 جرام من الزبدة

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كوب ماء دافئ

زيت للقلي

شوكولاتة ذائبة للتزيين

طريقة التحضير

- تُذوب الزبدة مع الدقيق في العجان وتضاف الخميرة واللبن البودرة والقرفة.

- تُضاف البيضة والفانيليا ثم الماء وتُعجن حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

- تُفرد بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق وتُقطع وتُفتح من المنتصف ثم تُقلى في الزيت.

- تُقدم مزينة بالشوكولاتة الذائبة.

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