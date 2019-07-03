طريقة عمل فتة الموزة

فتة الموزة من الأكلات المصرية الصميمة الدسمة، والتي يمكن تقديمها مع السلطة، أو الطحينة، أو البطاطس المحمرة فقط، وكذلك شوربة اللحمة، لتكوين وجبة متكاملة، ويقدم "هُن" طريقة تحضير فتة الموزة. المقادير لحم موزة ضاني أرز عيش بلدي محمص صلصة طماطم ثوم مفروم بصل جزر كرات زعتر فلفل حبهان مستكة ورق لورا خل عسل أبيض سمن Advertisements زيت ملح فلفل طريقة التحضير يتبل لحم الموزة بالملح والفلفل والقرفة. يشوح اللحم في السمن. يضاف الخضار المقطع للحم مع الزعتر والمستكة والحبهان والفلفل. يوضع الماء وتسلق. يشوح الأرز في السمن مع الملح. تضاف شوربة سلق الموزة للأزر ويترك حتى ينضج، مع فص مستكة. يرص العيش فى طبق التقديم ويسقى بالشوربة. يشوح الثوم مع ملح وفلفل على النار حتى يذبل ثم يضاف الخل. يخلط العسل والصلصة والقرفة مع السمن والثوم وتتبل بها الموزة بعد السلق. يشوح اللحم فى طاسة ساخنة مع عود زعتر ومستكة وحبهان حتى تحمر من جميع الجهات. تقدم مع العيش والأرز. ​

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