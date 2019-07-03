تشتهر البسطرمة في العديد من دول شرق البحر الأبيض المتوسط، ويمكن توظيفها في العديد من الأطباق الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى إمكانية تحضير الساندويشات المميزة منها.

ويقدم "هُن" طريقة عمل البسطرمة في المنزل

المكونات

كيلو لحم

4 ملاعق ملح خشن

خيط لربط اللحم

كوب بابريكا

2 رأس ثوم مهروس وناعم

5 ملاعق كمون

1 كوب حلبة مطحون

ملعقتين بهارات

ملون طعام أحمر

ملح ناعم

رشة جوزة الطيب

طريقة التحضير

- نغسل اللحمة بشكلٍ جيد، ثم نصفيها، ونجففها باستخدام أوراق المطبخ.

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- نربط خيط المطبخ حول اللحمة طولياً، مع عقدة بشكلٍ جيّد من جهة الطرف.

- نرش الملح على اللحمة، ونضعه في وعاء لمدّة أربعة أيام، نزيل الملح عن اللحمة بشطفها باستعمال الماء.

- نعلّق اللحمة فوق وعاء مناسب، ونتركها لمدة ستين دقيقة إلى أن تتصفى.

- نلف اللحمة بالقماش، ونضعها في طبق، ونغطيها بخشبة مناسبة، ونضع فوقها ثقلاً ما، حيث يجب أن نغيِّر القماش أربع مرات خلال يومين.

- نعاود تعليق اللحم في مكانٍ جاف لمدّة ثمانية أيام، أو إلى أن نستشعر جفاف اللحمة المعلقة.

- نخلط البابريكا، والحلبة، والفلفل، والشطة، والكبابة، والكمون، والملح، والثوم قبل موعد استعماله بيوم واحد بشكلٍ جيّد، ثم نضيف الماء إليه إلى أن يتكوّن القوام المعجون.

- نضع اللحمة في طبق مناسب لحجمها، ونضيف عليه الخلطة السابقة، ونحفظه في مكان بارد، ونبدأ بتقطيعه إلى شرائح.

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