أعراض سرطان الكلى

لا تسبب سرطانات الكلى المبكرة عادة أي علامات أو أعراض، ولكن قد تؤدي بعض الأعراض الكبيرة، علامات محتملة لسرطان الكلى، وفقا لجمعية السرطان الأمريكية كما يلي:

دم في البول

ويصبح جليا داخل الحمام، يظهر الدم الأحمر مع البول.

آلام أسفل الظهر من جانب واحد

لا تحدث عادة بسبب إصابة أو كدمة.

ظهور كتلة

تكون على الجانب أو أسفل الظهر.

الشعور بالتعب

والإرهاق المستمر حتى مع الراحة في المنزل.

فقدان الشهية

والتوقف عن تناول الطعام، حتى مع الجوع.

Advertisements

فقدان الوزن

الذي لا ينجم عن اتباع نظام غذائي، بل يحدث فقدان الوزن بلا سبب.

الحمى

تظهر فجأة ولا تسببها العدوى ولا تختفي.

فقر الدم

وهو عبارة انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

هذه العلامات والأعراض يمكن أن يكون سببها سرطان الكلى (أو نوع آخر من السرطان)، ولكن في أغلب الأحيان يكون سببها أمراض أخرى حميدة.

على سبيل المثال، غالبًا ما يكون الدم في البول ناتجًا عن التهاب المثانة أو التهاب المسالك البولية أو حصى الكلى.

ومع ذلك، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، فاستشر الطبيب حتى يمكن العثور على السبب وعلاجه إذا لزم الأمر.

​