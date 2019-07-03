طريقة عمل سلطة الفاصوليا

استبدلي أطباق المقبلات المعتادة، وحضري سلطة الفاصوليا، وقدميها مع أطباق الطعام الرئيسية، على مائدتك، وإليكِ الخطوات. مكونات سلطة الفاصوليا: فاصوليا بيضاء مسلوقة طماطم مكعبات صغيرة بصل مفروم ريحان مفروم خل زيت زيتون ملح Advertisements عصير ليمون طريقة تحضير سلطة الفاصوليا: في وعاء عميق، اخلطي الفاصوليا المسلوقة مع البصل والطماطم والريحان. أضيفي الزيت، والخل والليمون. ضعي الملح وقلبي جيدًا. ​

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