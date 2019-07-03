تعتبر جرثومة المعدة هي إحدى مسببات قرحة المعدة، يمكن أن تنتقل جرثومة المعدة عن طريق تناول الخضار والفواكه التي لم يتم غسلها جيدًا، وفيما يلي أعراض جرثومة المعدة كما ذكرها موقع "Daily Medical".. أعراض جرثومة المعدة التجشؤ المفرط. الشعور بالانتفاخ. غثيان. حرقة من المعدة. حمو. Advertisements فقدان الشهية. فقدان الوزن غير المبرر. علاج جرثومة المعدة ويمكن علاج جرثومة المعدة بالأعشاب الطبيعية مثل استخدام الشاي الأخضر، العسل، زيت الزيتون، الحليب، زيت الليمون. ​

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