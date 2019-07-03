زوجة عزت أبو عوف لـ"هن": "كنت موجودة في العزاء ومفيش حاجة تمنعني من الحضور"

أمام قاعة باب الرزاق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقفت شقيقات الفنان الراحل عزت أبو عوف، مُتَّشحات بالأسود، خلال استقبال المعزين في وفاته، بصحبة ابنته مريم أبو عوف، وبعض الفنانات المحبات للنجم الراحل، وسط تغيب زوجته الحالية من المشهد، حتى ظن الكثيرون أنها لم تحضر عزاء زوجها.

"أميرة" زوجة عزت أبو عوف، ومديرة أعماله، لم تتصدر المشهد، ولكنها حضرت المراسم كاملة، داخل قاعة العزاء المخصصة للنساء، بصحبة صديقتها، وحولها مجموعة من أصدقاء الفنان الراحل، مطلة بأزياء "سيمي فورمال" سوداء، وشعر قصير بني اللون، محاولة التماسك أمام الجميع.

Advertisements

"خلافات إيه بس اللي الناس بتقولها، وإيه أصلا في الدنيا ممكن يمنعني مجيش عزا جوزي.. ده عزت".. بهذه كلمات علقت "أميرة" في أول تصريحات صحفية لـ"هن" على أنباء وجود خلافات مع شقيقات زوجها، دون توضيح الأمر، أو الحديث عن حقيقة أنباء خلافها معهن.

وعما إذا كان زوجها الراحل، ترك لها وصية محددة، أكدت "أميرة" أنه لم يكن لديه وصايا بعينها، مختتمة حديثها: "هو كان بيحب الحياة وكل الناس بتحبه".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح أول أمس الاثنين عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وشيّعت جنازة الفقيد ظهر الاثنين من مسجد السيدة نفيسة، ودُفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلان لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 6 سنوات (2006-2012)، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.

​