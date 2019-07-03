بالفيديو| مبروك عطية: المرأة لا تُسأل عن التحرش حتى لو سارت في الشارع عارية

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه لا يجب على المرأة المبالغة في زينتها أثناء سيرها في الأماكن العامة، موضحًا في الوقت ذاته أن مبالغة المرأة في زينتها لا تعطي للمتحرش مبررا لارتكاب جريمته، وذلك خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

ونصح "عطية" السيدات بعدم المبالغة في الزينة كي لا تكون المرأة عاملًا مساعدًا لحدوث ظاهرة التحرش، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يُحمِّل المرأة مسؤوليتها عن التحرش حتى لو سارت في الشارع "عارية".

وأشار إلى أن المرأة هي الأكثر حرصاً على إقامة البيت من الرجل مستدلا بقوله تعالى: "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا" فالمرأة هي التي ذهبت للرسول صلى الله عليه وسلم، وسألت عن أحوال الأسرة.

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