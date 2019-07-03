بالفيديو| مبروك عطية: "التحرش" حرام شرعا.. يُعد من مقدمات الزنا

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه يرى أي منتقبة أو غير منتقبة في الشارع من السيدات "رجلًا"، مضيفًا: "وأنا أشوفها أنثى ليه، التحرش سلوك مشين وقذر لا يدل إلا على انعدام النبل والمروءة"، وذلك خلال حوار "عطية" في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر".

وأضاف "عطية" أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يقل "تحرشوا"، موضحا: "اللي راغب أوي في الأثنى وعنده قدرة يفتح أربع بيوت يفرجنا"، كما أن التحرش يُعد مقدمات للزنا، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن وصف المتحرش بـ"الزاني".

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن الزنا حرام شرعًا، وبالتالي فإن مقدماته وهي "التحرش" حرام شرعًا أيضا.

​